Bei der Wahl zur „Miss Germany 1989/90“ belegte Verona nur den 2. Platz. Kleiner Trost: Von der damaligen Gewinnerin Christiane Stöcker hat man seitdem auch nichts mehr gehört. Und 1993 gewann Verona den Titel dann doch noch. (Bild: Peter Bischoff / Getty Images) Copyright: Peter Bischoff / Getty Images

Mit der Formation Chocolate landete Verona Feldbusch einen kleinen Hit: „Ritmo de la Noche“ erreichte 1990 die Charts nicht nur in Deutschland, sondern auch in den Niederlanden, Großbritannien, Frankreich und Spanien. (Bild: Eastwest) Copyright: Eastwest

1996 startete Verona Pooth (damals noch mit dem Nachnamen Feldbusch) als Moderatorin der Show „Peep!“ durch. (Bild: RTLZWEI) Copyright: RTLZWEI

Ab Montag, 3. August geht „Villa der Versuchung“ in seine zweite Staffel - erneut mit Verona Pooth als Moderatorin. 2025 feierte sie mit der SAT.1-Reality-Show ihr großes TV-Comeback. Und schon in der Premierenfolge sorgte sie für Aufsehen: Bereits beim ersten Betreten der Villa sorgte Pooth für staunende Gesichter und viel Bewunderung. Denn die 58-Jährige zeigte Stilbewusstsein und Präsenz.

Zur Jahrtausendwende wagte Feldbusch dann den Imagewandel: 1999 überraschte sie ihr Publikum damit, dass „Peep!“ ihr zu pornografisch geworden sei. Mit ihrem Schussel-Image machte sie sich zur Werbe-Ikone und bewarb unter anderem Spinat (“Jetzt hat er Blubb gemacht!“) und eine Telefonauskunft (“Da werden Sie geholfen!“). (Bild: IMAGO / United Archives) Copyright: IMAGO / United Archives

Weniger erfolgreich lief Veronas Ausflug in die Filmwelt: Ihre erste Kino-Hauptrolle war auch ihre letzte. In der Krimi-Komödie „Heirate mir!“ (1999) gab sie die Polin Goschka, die das Leben des unscheinbaren Friedhofsmitarbeiters Eugen (Ulrich Noethen) durcheinanderbringt. (Bild: SevenPictures Film) Copyright: SevenPictures Film

Die Reaktionen der 14 Bewohnerinnen und Bewohner reichten von „Alter!“ bis „Du siehst wunderbar aus!“. Manche reagierten einfach nur mit stillem Staunen. In einem knappen Kleid im Schmetterlings-Look, mit selbstbewusstem Auftritt und strahlendem Lächeln zeigte Pooth, dass sie genau weiß, wie man sich in Szene setzt. Zu Beginn ihrer Karriere war der heutige TV-Star nicht immer ganz so stil- und geschmackssicher, wie ein Blick zurück zeigt.

Verona Pooth: Von der Schönheitskönigin zum TV-Star

Immerhin durfte sie ein Jahr später in der Science-Fiction-Parodie „2002 - Durchgeknallt im All“ mit Leslie Nielsen (links) noch einmal dekorativ im Szenenbild herumstehen. (Bild: Columbia TriStar) Copyright: Columbia TriStar

Nachdem sie mit ihrer Medienarbeit nicht ganz ausgelastet war, wurde Verona auch als Unternehmerin aktiv: Zuerst verkaufte sie mit der Marke „Verona's Dreams“ Dessous und Schmuck, später Kosmetika unter dem Namen „So... perfect“. (Bild: 2004 Getty Images/Sean Gallup) Copyright: 2004 Getty Images/Sean Gallup

Frisch verliebt und mit frechem Haarschnitt zeigte sich Verona im Mai 2005 gemeinsam mit Ehemann Franjo Pooth. (Bild: 2005 Getty Images/Ralph Orlowski) Copyright: 2005 Getty Images/Ralph Orlowski

2007 und 2008 war Verona für RTL 2 als „Engel im Einsatz“. In der Doku-Soap half sie verzweifelten Menschen aus ihrer jeweiligen Lebenskrise und packte gerne auch mal selbst mit an. (Bild: RTL II / Thomas R. Schumann) Copyright: RTL II / Thomas R. Schumann

Dabei war es ihr Aussehen, das ihr zu ihrer Karriere verhalf: 1993 wurde Verona Pooth, damals noch Feldbusch, zur „Miss Germany“ gekürt. Zwei Jahre später folgte der Titel „Miss American Dream“. Schon davor hatte sie musikalischen Erfolg: Mit der Formation Chocolate und dem Song „Ritmo De La Noche“ erreichte sie 1990 Platz 23 in den deutschen Charts. 1996 rückte sie weiter ins Rampenlicht. Ihre kurze Ehe mit Musikproduzent Dieter Bohlen sorgte für Schlagzeilen. Auch wenn die Beziehung nur vier Wochen hielt und 1997 geschieden wurde, war für Pooth klar: Sie bleibt im öffentlichen Leben präsent.

Ein Prosit der Gemütlichkeit: Verona Pooth auf dem Oktoberfest 2008. (Bild: 2008 Getty Images/Andreas Rentz) Copyright: 2008 Getty Images/Andreas Rentz

Kein roter Teppich ohne sie: Verona Pooth bei einer Preisverleihung 2014. (Bild: Hannes Magerstaedt/Getty Images) Copyright: Hannes Magerstaedt/Getty Images

Es folgten zahlreiche Fernsehauftritte. Ob als Moderatorin der Sendung „Peep!“, mit ihrer eigenen Show „Veronas Welt“ oder in bekannten Werbespots - Pooth wurde zu einer festen Größe im deutschen Fernsehen. Mit Sprüchen wie „Mach noch mal Blubb“ oder „Da werden Sie geholfen“ blieb sie vielen im Gedächtnis.

Schon kurz vor ihrem 40. Geburtstag verriet sie der „Bild“: „Ich strebe nicht um jeden Preis makellose Schönheit an, mir ist es wichtig, mit Würde zu altern. Ich gebe aber auch zu, dass ich mir eine Menge einfallen lassen würde. Ob das Sport ist, dass man aufs Gewicht achtet, Frisuren- und Modetrends. Auch mit 50 oder 60 möchte ich immer noch das Maximale aus mir herausholen!“ (Bild: Adam Berry/Getty Images) Copyright: Adam Berry/Getty Images

Ganz die stolze Mama: Veronas Pooths Sohn San Diego siegte 2025 bei der RTL-Promitanz-Show „Let's Dance“. (Bild: Andreas Rentz/Getty Images) Copyright: Andreas Rentz/Getty Images

Ob sie über die Jahre ihrem Äußeren ästhetisch nachgeholfen hat, lässt Pooth offen. Im Gespräch mit der „Gala“ äußert sie sich zurückhaltend: „Für mich kommt alles und nichts infrage. Erlaubt ist, was glücklich macht. Nur eins steht fest: Man kann der Natur nicht einfach freien Lauf lassen.“ In der Vox-Doku „6 Mütter“ erklärte sie 2017: „Alles ist ein bisschen getuned.“

Verona Pooth: Heute eine Stilikone

Verona Pooth macht es in „Villa der Versuchung“ den Reality-Promis nicht leicht und versucht sie mit „täglich neuen Versuchungen“ zu verführen. (Bild: Joyn) Copyright: Joyn

Ihr modischer Stil hat heute mehr Klasse als früher: Sie setzt auf glamouröse Kleidung, auffälliges Make-up und ein gepflegtes Äußeres. Ihre Frisuren variierten im Laufe der Jahre. Mal trug sie einen dunklen Bob, dann wieder helle Spitzen oder Ponyfrisuren. Heute zeigt sie sich meist mit längeren, blonden Haaren. Aber auch von ihrer natürlichen Seite kann sie sich schon mal zeigen - etwa auf ihrem Instagram-Kanal. Dort präsentiert sie sich gelegentlich im Alltagslook oder ungeschminkt. Damit beweist sie, dass sie sich nicht nur auf Äußerlichkeiten reduziert lässt.

Jetzt darf Pooth wieder ihr Moderationstalent unterstreichen: „Villa der Versuchung“ (acht Folgen wöchentlich ab Montag, 3. August, 20.15 Uhr bei SAT.1 und auf Joyn) kehrt nach Quoten-Bestwerten im vergangenen Jahr für eine zweite Staffel zurück. Erneut müssen 14 Stars und Sternchen zeigen, dass sie ohne großen Schnickschnack auskommen können. Wer doch ein bisschen Champagner, ein Stück Pizza oder eine Zigarette haben will, muss zahlen. Das Preisgeld von 250.000 Euro wird durch jeden noch so kleinen Einkauf geschmälert. (tsch)