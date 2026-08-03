Heute ist Verona Pooth ein populärer TV-Star. Doch erinnern Sie sich noch, wie ihre Karriere vor über 30 Jahren begann?
„Villa der Versuchung“-ModeratorinSo sah Verona Pooth früher aus
Ab Montag, 3. August geht „Villa der Versuchung“ in seine zweite Staffel - erneut mit Verona Pooth als Moderatorin. 2025 feierte sie mit der SAT.1-Reality-Show ihr großes TV-Comeback. Und schon in der Premierenfolge sorgte sie für Aufsehen: Bereits beim ersten Betreten der Villa sorgte Pooth für staunende Gesichter und viel Bewunderung. Denn die 58-Jährige zeigte Stilbewusstsein und Präsenz.
Die Reaktionen der 14 Bewohnerinnen und Bewohner reichten von „Alter!“ bis „Du siehst wunderbar aus!“. Manche reagierten einfach nur mit stillem Staunen. In einem knappen Kleid im Schmetterlings-Look, mit selbstbewusstem Auftritt und strahlendem Lächeln zeigte Pooth, dass sie genau weiß, wie man sich in Szene setzt. Zu Beginn ihrer Karriere war der heutige TV-Star nicht immer ganz so stil- und geschmackssicher, wie ein Blick zurück zeigt.
Verona Pooth: Von der Schönheitskönigin zum TV-Star
Dabei war es ihr Aussehen, das ihr zu ihrer Karriere verhalf: 1993 wurde Verona Pooth, damals noch Feldbusch, zur „Miss Germany“ gekürt. Zwei Jahre später folgte der Titel „Miss American Dream“. Schon davor hatte sie musikalischen Erfolg: Mit der Formation Chocolate und dem Song „Ritmo De La Noche“ erreichte sie 1990 Platz 23 in den deutschen Charts. 1996 rückte sie weiter ins Rampenlicht. Ihre kurze Ehe mit Musikproduzent Dieter Bohlen sorgte für Schlagzeilen. Auch wenn die Beziehung nur vier Wochen hielt und 1997 geschieden wurde, war für Pooth klar: Sie bleibt im öffentlichen Leben präsent.
Es folgten zahlreiche Fernsehauftritte. Ob als Moderatorin der Sendung „Peep!“, mit ihrer eigenen Show „Veronas Welt“ oder in bekannten Werbespots - Pooth wurde zu einer festen Größe im deutschen Fernsehen. Mit Sprüchen wie „Mach noch mal Blubb“ oder „Da werden Sie geholfen“ blieb sie vielen im Gedächtnis.
Ob sie über die Jahre ihrem Äußeren ästhetisch nachgeholfen hat, lässt Pooth offen. Im Gespräch mit der „Gala“ äußert sie sich zurückhaltend: „Für mich kommt alles und nichts infrage. Erlaubt ist, was glücklich macht. Nur eins steht fest: Man kann der Natur nicht einfach freien Lauf lassen.“ In der Vox-Doku „6 Mütter“ erklärte sie 2017: „Alles ist ein bisschen getuned.“
Verona Pooth: Heute eine Stilikone
Ihr modischer Stil hat heute mehr Klasse als früher: Sie setzt auf glamouröse Kleidung, auffälliges Make-up und ein gepflegtes Äußeres. Ihre Frisuren variierten im Laufe der Jahre. Mal trug sie einen dunklen Bob, dann wieder helle Spitzen oder Ponyfrisuren. Heute zeigt sie sich meist mit längeren, blonden Haaren. Aber auch von ihrer natürlichen Seite kann sie sich schon mal zeigen - etwa auf ihrem Instagram-Kanal. Dort präsentiert sie sich gelegentlich im Alltagslook oder ungeschminkt. Damit beweist sie, dass sie sich nicht nur auf Äußerlichkeiten reduziert lässt.
Jetzt darf Pooth wieder ihr Moderationstalent unterstreichen: „Villa der Versuchung“ (acht Folgen wöchentlich ab Montag, 3. August, 20.15 Uhr bei SAT.1 und auf Joyn) kehrt nach Quoten-Bestwerten im vergangenen Jahr für eine zweite Staffel zurück. Erneut müssen 14 Stars und Sternchen zeigen, dass sie ohne großen Schnickschnack auskommen können. Wer doch ein bisschen Champagner, ein Stück Pizza oder eine Zigarette haben will, muss zahlen. Das Preisgeld von 250.000 Euro wird durch jeden noch so kleinen Einkauf geschmälert. (tsch)