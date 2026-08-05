David Schumacher und seine Frau Vivien erwarten ihr erstes Kind. Das gaben die beiden Rennfahrer am Mittwoch (5. August 2026) auf Instagram bekannt. Zur Ankündigung veröffentlichte das Paar ein Foto mit Baby-Accessoires, darunter Strickschühchen, ein Teddybär und ein Spiegel mit der Aufschrift „Baby“.

Im Spiegelglas ist das Ehepaar vor einer Bergkulisse zu sehen. Vivien Schumacher kommentierte das Bild mit den Worten: „Die Liebe hat uns zu einem Paar gemacht. Das Leben macht uns zu dritt.“

David Schumacher wird Vater – Promis gratulieren

Unter dem Beitrag gingen zahlreiche Glückwünsche ein. Unter anderem gratulierte Davina Geiss, die Tochter von Carmen und Robert Geiss, und schrieb: „Alles Gute für euch! Herzlichen Glückwunsch!“

Auch die polnische Rennfahrerin Gosia Rdest schickte ihre Glückwünsche. Sie und Vivien Schumacher kennen sich gut aus dem Motorsport-Zirkus und kämpften 2019 gemeinsam in der W Series um Punkte.

David Schumacher, der Sohn von Ralf Schumacher und Cora Schumacher, trat in die Fußstapfen seines Vaters und schlug eine Karriere im Motorsport ein. Nach Anfängen im Kartsport und in den Nachwuchsklassen Formel 4 sowie Formel 3 wechselte der 2001 in Salzburg geborene Rennfahrer in den Tourenwagensport und startete unter anderem in der DTM sowie im ADAC GT Masters.

Ralf Schumacher und Cora Schumacher sind jetzt Großeltern

Dabei sammelte er auf verschiedenen Rennstrecken wichtige Erfahrungen und arbeitete sich Schritt für Schritt durch die unterschiedlichen Rennserien. Sein Weg führte ihn damit von den Nachwuchsklassen bis in den professionellen Motorsport.

Während das Verhältnis zu seiner Mutter Cora seit Jahren als zerrüttet gilt, reagierte Vater Ralf Schumacher erfreut auf die Baby-Nachricht und teilte den Beitrag in seiner Instagram-Story mit einem Herz-Emoji.

Das Paar hatte erst im Februar 2026 in Salzburg geheiratet. Genauere Details zur Schwangerschaft oder zum errechneten Geburtstermin gaben die beiden bislang nicht bekannt. (jag)