Thomas Häßler steigt in die Gastronomie ein. Der gebürtige Berliner und Fußball-Weltmeister von 1990 hat die Eckkneipe „Rumpelkiste“ in der Zillestraße 22 in Charlottenburg übernommen. Das Lokal soll künftig „Ickes Rumpelkiste“ heißen und öffnet am Samstag um 11 Uhr offiziell.

Der 60-Jährige war dort seit 2016 Stammgast. Nach dem Tod des bisherigen Wirts im April blieb die Kneipe monatelang geschlossen. Häßler wollte verhindern, dass an dieser Stelle ein anderes Geschäft einzieht.

Thomas Hässler steigt in die Gastronomie ein

„Diese Kneipen sind das, was unsere Stadt ausmacht. Es war mir eine Herzensangelegenheit, diesen Ort weiterleben zu lassen“, erklärte Häßler der „Bild“-Zeitung. Unterstützung erhielt er dabei von seinem Freund Michael Maskow, der die Hertha-Kneipe „Nostalgie“ in Reinickendorf führt.

Seit Anfang Oktober besitzt Häßler die Gaststättenerlaubnis. Tresen und Räume wurden renoviert und Verträge für Internet und Sportübertragungen abgeschlossen.

An den Wänden hängen bereits viele Vereinswappen, Häßlers Abschiedstrikot und Erinnerungsstücke an die Weltmeisterschaft 1990 in Italien.

Thomas Hässler war in Berliner Kneipe Stammgast

Zur Eröffnung wird das Zweitligaspiel von Hertha BSC gegen den Karlsruher SC auf Großleinwand gezeigt – ausgerechnet gegen Häßlers ehemaligen Verein.

Zwischen den Fans beider Vereine besteht seit 50 Jahren eine Freundschaft. Eine Gruppe aus Karlsruhe hat sich bereits für den Vorabend angemeldet.

Thomas Hässler ist Welt- und Europameister

Thomas „Icke” Häßler war ein begnateter Mittelfeldspieler. Nach Stationen bei Meteor 06 Berlin und dem 1. FC Köln, für den er 149 Spiele bestritt, wechselte er 1990 zu Juventus Turin. Später spielte er unter anderem für den AS Rom, Borussia Dortmund und den Karlsruher SC.

Mit der deutschen Nationalmannschaft wurde er unter Teamchef Franz Beckenbauer 1990 Weltmeister und 1996 Europameister. Nach seiner Karriere war er unter anderem Assistent von Berti Vogts in Nigeria und übernahm 2016 den Berliner Verein Italia 80 als Cheftrainer. (mbr)