„War nicht meine Entscheidung“Maria Wedig spricht über ihr Aus bei GZSZ

Neun Jahre lang spielte Maria Wedig (42) die Rolle der Nina Ahrens in der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Am Donnerstag war sie nun das letzte Mal in einer Folge zu sehen.

Dass Wedig die Serie verlassen würde, war bereits bekannt. Nun hat sich die Schauspielerin mit einem emotionalen Statement auf Instagram zu Wort gemeldet und erklärt, dass sie die Entscheidung nicht freiwillig getroffen habe.

Zu dem Videobeitrag, in dem sich Wedig bei den Zuschauerinnen und Zuschauern bedankt, schreibt sie: „Mich haben in den letzten Wochen so viele Nachrichten, Kommentare und liebe Worte von euch erreicht. Auch wenn ich unmöglich jedem antworten kann: Glaubt mir, es ist bei mir angekommen.“ Die letzten Monate seien für sie eine Gefühlsachterbahn gewesen. Aufgrund dessen habe sie bisher „nicht die richtigen Worte gefunden, mich zu meinem Abschied zu äußern“.

Maria Wedig nach GZSZ-Aus; „Ich hätte mir gewünscht, dass dieser Tag anders kommt“

Sie stellt jedoch klar: „Nach all den Jahren GZSZ zu verlassen, war nicht meine Entscheidung. Und ja - das macht mich sehr traurig.“ Dennoch empfinde sie Dankbarkeit und Stolz für die letzten Jahre und die Menschen, die an ihrer Seite waren. Die 42-Jährige bedankt sich bei ihrer Schauspielfamilie und betont: „Es tut weh, nicht mehr eure Mama und Schwester sein zu dürfen.“

Wedig gesteht mit Blick auf ihren Abschied: „Ich hätte mir gewünscht, dass dieser Tag anders kommt.“ Sie verlasse die Serie jedoch mit „erhobenem Kopf, einem Herzen voller Erinnerungen und dem Wissen, dass wir bis zur letzten Szene alles gegeben haben“.

Die Reaktionen in den Kommentaren ließen nicht lange auf sich warten. Besonders die Tatsache, dass Wedig die beliebte Vorabendsendung nicht auf eigenen Wunsch verlassen habe, lässt einige Fans aufhorchen. So schreibt ein Nutzer: „Die Tatsache, dass wir jetzt offiziell wissen, dass es nicht deine Entscheidung war, macht mich so traurig - weil das wäre die einzige Option gewesen, die ich irgendwie hätte verstehen können.“

Ein weiterer Follower betont: „Du hast das super gemacht. Gute Schauspielleistung. Es hat sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuschauen.“ Auch viele GZSZ-Stars melden sich in den Kommentaren zu Wort. So kommentieren unter anderem Anne Menden, Olivia Marei und Ulrike Frank den Beitrag mit Emojis oder herzlichen Worten. (tsch)