Mit seiner Hymne „Auf uns“ lieferte Andreas Bourani den Soundtrack zum deutschen WM-Triumph 2014 in Brasilien, für den der Sänger sogar eine der seltenen Diamant-Schallplatten erhielt. Mit weiteren Hits wie „Auf anderen Wegen“ und der Nummer-eins-Kollaboration „Astronaut“ an der Seite von Sido stieg er rasch zu einem der beliebtesten Sänger des Landes auf.

Andreas Bourani: Mit WM-Hymne „Auf uns“ zum Superstar

Auch im Fernsehen prägte er die Musiklandschaft nachhaltig, als er zwei Staffeln lang als Coach bei „The Voice of Germany“ ein Millionenpublikum begeisterte. Doch so steil der musikalische Aufstieg des gebürtigen Augsburgers verlief, so konsequent zog er sich in den vergangenen Jahren aus dem Rampenlicht zurück.

Nach einem Gastbeitrag auf Cluesos Single „Willkommen zurück“ im Sommer 2021 verstummten die musikalischen Lebenszeichen weitgehend. Im Herbst 2024 gab es erstmals wieder offizielle Signale: Ende Oktober schickte der frühere Coach überraschend eine Videobotschaft an die Talente bei „The Voice of Germany“.

Fans hoffen weiter auf ein Comeback

Zudem äußerte sich sein Management auf eine ProSieben-Anfrage hin. Konkrete Comeback-Pläne wollte man zwar nicht bestätigen, ließ aber wissen, dass Bourani sich in intensiven kreativen Phasen auf seine musikalische Weiterentwicklung und neue Projekte konzentriere.

Andreas Bourani hat seit 2021 keine neue Musik mehr veröffentlicht. (Archivbild) Copyright: dpa

Weitere Spuren folgten abseits der offiziellen Kanäle. Wie das Regionalportal „Hallo Augsburg“ berichtete, wurde der Sänger im Juli 2025 an einem Samstagabend in der 3M-Bar des Hotels „Maximilian’s“ in seiner Heimatstadt Augsburg gesichtet. Dem Bericht zufolge soll Bourani dort lediglich gesagt haben, dass er sich derzeit in einer Pause befinde.

Andreas Bourani meldet sich auf Instagram

Für ein weiteres, kryptisches Lebenszeichen sorgte Bourani schließlich im Februar 2026: Völlig überraschend bearbeitete er die Bildunterschrift eines alten Instagram-Beitrags aus dem Jahr 2018.

Das Foto zeigt ihn von hinten auf einer Parkbank – mit Blick über eine Berg- und Seenkulisse, bei der es sich vermutlich um das Nordufer des bayerischen Königssees bei Schönau mit Blick auf die Berchtesgadener Alpen handelt. Die neue Botschaft an seine Anhängerschaft: „2026 und noch immer an diesem Ort“.

Vergessen haben ihn seine Fans trotz der langen Funkstille keineswegs. Fast täglich sammeln sich unter seinen Beiträgen neue Kommentare und Bitten um eine Rückkehr: „Wir brauchen deine Stimme mehr denn je“, schreibt eine Nutzerin, während eine andere fragt: „Denkst du nicht, dass es langsam an der Zeit ist wieder ein Lebenszeichen von dir preiszugeben?“

Ein weiterer Fan bringt die Sehnsucht auf den Punkt: „Wo ist er? Komm zurück“. Ob und wann Andreas Bourani diesem Ruf folgt, bleibt vorerst weiterhin sein Geheimnis.