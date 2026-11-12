Die Suche nach dem nächsten James Bond geht in die entscheidende Phase. Callum Turner und Jack Lowden gehören zu den Kandidaten, die sich den letzten Bildschirmtests für die Rolle stellen sollen, berichtet das US-Branchenmagazin „Variety“. Auch Pierce Brosnan hat sich inzwischen zu den möglichen Nachfolgern geäußert. In einem Interview mit „Vanity Fair“ lobte der frühere 007-Darsteller insbesondere Turner.

Während die Filmwelt gespannt auf die Entscheidung wartet, ist einer der früheren Bond-Darsteller längst aus der Öffentlichkeit verschwunden: George Lazenby. Er spielte den Geheimagenten nur ein einziges Mal. Heute ist der Australier 87 Jahre alt und an Demenz erkrankt.

Zum weltweiten James-Bond-Tag im Oktober 2026 teilte Anders Frejdh – schwedischer 007-Experte, Gründer der Plattform „From Sweden with Love“ sowie langjähriger Manager und enger Freund des Schauspielers – einen aktuellen Schnappschuss mit George Lazenby aus Los Angeles. Der ehemalige James-Bond-Darsteller, der auf der Aufnahme lächelnd mit einem Rollator zu sehen ist, ließ über ihn herzliche Grüße ausrichten und bedankte sich bei allen Fans, die im vergangenen Monat an seinen 87. Geburtstag gedacht hatten.

George Lazenby war der Nachfolger von Sean Connery

Als George Lazenby 1969 in „Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ erstmals als James Bond auftrat, war das eine Überraschung. Schließlich hatte Sean Connery die Rolle zuvor geprägt und zu einer der bekanntesten Figuren der Filmgeschichte gemacht. Der damals 29-jährige Australier war kein etablierter Schauspieler, sondern hatte zuvor als Model gearbeitet. Trotzdem bekam er die begehrte Rolle – und hinterließ einen Bond-Film, der zunächst durchfiel, später zum Kultfilm avancierte und bis heute die Fangemeinde spaltet.

Die Bond-Produzenten wollten Lazenby unbedingt halten. Harry Saltzman und Albert R. Broccoli boten ihm einen Vertrag über sechs weitere Filme an, dazu eine Million Dollar. Doch sein Manager redete ihm die Fortsetzung aus. James Bond sei ein Auslaufmodell, prophezeite er. Die Zukunft gehöre Filmen wie „Easy Rider“ und den Italowestern mit Clint Eastwood, der für seine Rollen angeblich Hunderttausende Dollar kassierte. Lazenby glaubte ihm und schlug das Angebot aus. Jahre später bezeichnete er den Verzicht als Fehler.

Hollywood blieb für ihn ein schwieriges Pflaster

Der erhoffte Hollywood-Durchbruch blieb jedoch aus. Nach seinem Bond-Abenteuer landete Lazenby vor allem in B-Movies, Hongkong-Actionfilmen und billig produzierten Agenten- und Exploitation-Streifen. In „Der Mann von Hongkong“ (1975) und „Kommando Todesformel“ (1978) versuchte er sich als Actionheld. Nachdem die Hollywood-Karriere gescheitert war, hielt er sich in den 1980er-Jahren mit Fernsehrollen über Wasser. Im folgenden Jahrzehnt war er sogar in etlichen seichten Softsex-Filmchen der „Emmanuelle“-Reihe zu sehen. Lazenby drehte unermüdlich weiter. Nach einer Pause kehrte er ab 2014 noch einmal für ein paar Rollen vor die Kamera zurück.

Ganz aus der Bond-Welt verschwand Lazenby nie. Auch Jahrzehnte nach seinem einzigen Auftritt als 007 gab er zahllose Interviews und äußerte sich auch zu seinen Nachfolgern. Im Gespräch mit der „Bild“-Zeitung im Juni 2020 bezeichnete er Sean Connery als sein großes Vorbild. Der Schotte habe ihm sogar persönlich gesagt, dass er seine Leistung in „Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ gut fand. Mit Roger Moore sei er freundschaftlich verbunden gewesen. Moore bezeichnete er als Gentleman und ausgesprochen humorvollen Menschen. Auch für Daniel Craig hatte Lazenby Lob übrig: Er sei ein großartiger Bond-Darsteller, besonders wegen seiner körperlichen Präsenz.

2024 zog sich George Lazenby zurück

Im Sommer 2024 kündigte der Schauspieler schließlich das Ende seiner Karriere an. Er werde keine Filme mehr drehen, keine Interviews geben, keine öffentlichen Auftritte absolvieren und auch keine Autogramme mehr schreiben, teilte er mit. Stattdessen wolle er sich auf seine Familie konzentrieren. „Es hat Spaß gemacht, aber älter werden ist kein Spaß“, schrieb er damals.

Zu diesem Zeitpunkt war Lazenby 84 Jahre alt. Ein Jahr später wurde bekannt, dass sein Rückzug auch vor dem Hintergrund seines Gesundheitszustands zu sehen ist. Seine frühere Ehefrau Pam Shriver berichtete im Juli 2025 in einem Beitrag für den britischen „Telegraph“, dass Lazenby an Demenz erkrankt sei.

Die frühere Weltklasse-Tennisspielerin und der Schauspieler waren von 2002 bis 2008 verheiratet. Aus der Ehe stammen drei gemeinsame Kinder. Nach einer schwierigen Trennung hatten beide zeitweise kaum Kontakt. Erst die verheerenden Waldbrände in Los Angeles Anfang 2025 brachten sie wieder näher zusammen. Lazenby war damals ebenfalls von den Bränden betroffen.

Shriver schilderte, dass sie sich inzwischen wieder regelmäßig um ihren früheren Mann kümmere und ihn unterstütze. Wenn sie zu Hause sei, besuche sie ihn täglich. Trotz seiner Erkrankung sei er noch immer ganz er selbst, beschrieb sie ihn.

Während also ein neuer James Bond gesucht wird, lebt der Mann, der die Rolle vor mehr als einem halben Jahrhundert nur einmal spielte, zurückgezogen. George Lazenby wird nicht mehr in den Smoking steigen. Seinen Platz in der Bond-Geschichte hat er dennoch sicher.