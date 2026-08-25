Wegen Trauerfall„Dinner“-Gastgeberin bricht am Herd in Tränen aus

Lorene (links) und Maxine (rechts) freuen sich auf das Dinner bei Allie. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Ihr Freund bescheinigte der temperamentvollen Allie (36) einst einen „Dachschaden“: „Erst wusste ich nicht, was er meint“, erzählt die gebürtige Texanerin, die für ein Auslandsjahr in die Pfalz kam und nun seit zehn Jahren dort lebt, selbstironisch: „Was soll ein 'rooftop damage' sein? Aha, etwas am Kopf ...“

Für die ausgebildete Winzerin gehört nicht nur Humor zum Leben: „Ich zeige alle meine Gefühle wie ein offenes Buch.“ Dazu hat sie sich in zehn Jahren Deutschland einen beachtlichen Schatz an Redensarten zugelegt: „Ich rede wie ein Wasserfall, wenn ich nervös bin“, „Ich bin nah am Wasser gebaut“, „Streusel ist kein Hexenwerk“. Ihr raffiniertes Menü jedoch durchaus:

Vorspeise: Zweierlei Appetizer - Pochierte Königskrabbe & Wan Tans Hauptspeise: Gebratener Lachs in Buttermilch-Rahmsauce, dazu gerösteter Lauch, Spargel und Kartoffeln Nachspeise: Brioche-French-Toast mit pochiertem Rhabarber, dazu Vanillesauce, Schlagsahne und getrockneter Erdbeer-Crumble

Kochen „like I'm a star“

„Ich habe eine kleine 'rooftop damage'“, beschreibt die lustige US-Amerikanerin Allie (36) ihren vermeintlichen „Dachschaden“. (Bild: RTL) Copyright: RTL

An Tag 2 in der Pfalz lädt Allie (36) zu sich nach Friedelsheim. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Als „sprudelnde, lebensfrohe Person“ beschreibt Lorene (36) ihre Mitstreiterin. Prompt fühlt sich Allie an Tag 2 in ihrer Wahlheimat Friedelsheim vor den Kameras „like I'm a star“. In ihrer Küche will sie „magic“ passieren lassen, pult Königskrabben (“Big boys!“), faltet pikante Wan-Tans und knetet glänzenden Briocheteig (“Ich liebe Gebäck, aber backe nicht gerne“).

Präzises Abwiegen ist nicht ihr Ding: „Ich gehe lieber auf Risiko!“ Großzügig ist sie beispielsweise mit Buttermengen: „200 Gramm - das kann nur schmecken“, kommentiert sie ihre Brioche für den French Toast. Auch sonst schwärmt sie von dem Backwerk: „Erst denkst du, er wird nie eine Form kriegen. Eine Stunde später - bumm!“

Umso überraschender, dass sie plötzlich zu weinen anfängt. Beim Blumenkohlkochen brechen plötzlich Gefühle durch: „Vor vier Wochen ist mein Schwiegervater gestorben“, erzählt sie traurig: „Eine harte Zeit für die ganze Familie.“ Am Herd kommt also eine ganze Palette von Emotionen durch - und Allies Stärke, auch Trauer ihren Raum zu geben.

Ihre Gäste schwelgen im Geschmackserlebnis, und nur Tobias (44) hat explizit etwas zu bemängeln. Für ihn hatte der Spargel nicht den gewünschten „Knack“. Stefan (44) fand in jedem Gang „Überraschendes“ - dafür gibt es von ihm zehn Punkte. Insgesamt kommt Allie auf 36 - würde sie es wissen, gäbe es bestimmt Freudentränen. (tsch)