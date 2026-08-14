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Großer Waldbrand in NRW: Wind dreht sich – Feuer weiter nicht unter Kontrolle

Wegen Waldbränden in DeutschlandRTL ändert kurzfristig das Programm

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In Nordrhein-Westfalen nahe Hürtgen brennen aktuell hunderte Hektar Wald. Hunderte Kräfte sind im Einsatz. Abgebildet ist ein Löscheinsatz bei einem Waldbrand bei Gohrischheide im vergangnen Jahr, bei dem insgesamt mehr als 2.000 Hektar Wald betroffen waren. (Bild: 2025 Getty Images/Norbert Millauer)

In Nordrhein-Westfalen nahe Hürtgen brennen aktuell hunderte Hektar Wald. Hunderte Kräfte sind im Einsatz. Abgebildet ist ein Löscheinsatz bei einem Waldbrand bei Gohrischheide im vergangnen Jahr, bei dem insgesamt mehr als 2.000 Hektar Wald betroffen waren. (Bild: 2025 Getty Images/Norbert Millauer)

Copyright: 2025 Getty Images/Norbert Millauer

In Deutschland wüten derzeit mehrere Waldbrände. Vor allem im Hürtgenwald in Nordrhein-Westfalen ist die Lage angespannt. RTL kündigte hierzu nun eine Sondersendung für den Freitagabend an.

Bereits am Donnerstag meldeten die Behörden im Kreis Düren in Nordrhein-Westfalen, dass Nahe Hürtgen etwa 25 Hektar Wald brennen. Stand heute sind Hunderte Hektar betroffen und laut WDR etwa 300 Einsatzkräfte vor Ort, darunter 25 Soldaten der Bundeswehr.

Neben diesem aktuell schwersten Waldbrand in Deutschland gibt es jedoch auch noch weitere kleinere Brände etwa im Berchtesgadener Land. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt zudem vor der insgesamt hohen Waldbrandgefahr in Mittel- und Süddeutschland. RTL ändert aus diesem Anlass sein heutiges Programm.

Am Freitag, 14.08., 20.15 Uhr plant der Privatsender eine Sondersendung zum Thema Waldbrände. Laut Ankündigung soll die viertelstündige Sonderprogrammierung die Lage vor Ort abbilden und Experten dazu befragt werden, wie gut Deutschland auf Waldbrände vorbereitet ist.

Bisher hat nur der in Köln ansässige Privatsender RTL eine solche Sondersendung angekündigt. ARD, ZDF und der aus der Region berichtende WDR haben noch keine Programmänderungen anlässlich der aktuellen Extremlage in der Eifel bekanntgegeben. (tsch)