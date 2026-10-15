Volle Kraft voraus in den neuen Lebensabschnitt: Laura Wontorra und ihr Partner Riccardo Basile befinden sich auf einer Mittelmeerkreuzfahrt. Mit dabei: Ein zukünftiges Familienmitglied. Wie das Paar am Mittwoch bekannt gab, erwartet Wontorra ihr erstes Kind. Nun hat die werdende Mutter eine Bilderstrecke auf ihrem Instagram-Profil gepostet, aus der vor allem ein Foto hervorsticht.

Die Beziehung von Riccardo Basile und Laura Wontorra wurde Anfang 2026 bekannt. (Bild: 2026 Getty Images/Joshua Sammer) Copyright: 2026 Getty Images/Joshua Sammer

Darauf zeigt die 37-Jährige stolz ihren gewachsenen Babybauch. Zu den Bildern schreibt die Moderatorin: „Ich blicke zurück auf eine wunderschöne Reise und eine wohltuende Länderspielpause an einem meiner Lieblingsorte.“

Damit könnte das Kreuzfahrtschiff gemeint sein - oder Rom. Die italienische Hauptstadt ist ebenfalls in der Bilderstrecke zu sehen.

Die Schwangerschaft machte das Paar ebenfalls auf Instagram öffentlich. Zu zwei gemeinsamen Fotos und einem Bild von rosa Babyschuhen, die als Hinweis auf das Geschlecht des Babys gelesen werden könnten, schrieben sie: „Halb du. Halb ich.“ Laura Wontorra und Riccardo Basile kennen sich bereits seit längerer Zeit. Riccardo Basile trat bei dem Bezahlsender Sky in die Fußstapfen von Laura Wontorras Vater Jörg Wontorra, der für ihn eine Art Mentor darstellt. Zunächst verband Wontorras Tochter und Basile eine Freundschaft, erst Anfang 2026 wurden sie ein Paar. Laura Wontorra wechselte vor kurzem erst von DAZN zu RTL und Sky. Ihre Tätigkeit für MagentaTV bleibt von diesem Wechsel unberührt. (tsch)