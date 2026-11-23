Mit Filmen wie „Pulp Fiction“ und „Inglorious Basterds“ sicherte sich Quentin Tarantino seinen Platz in der Filmgeschichte. Lange waren seine Filme für den Regisseur der alleinige Hauptfokus seines Lebens: Um sich voll und ganz auf seine Karriere zu konzentrieren, schloss er die Gründung einer Familie aus. Das änderte sich 2020, als der Star-Regisseur gemeinsam mit seiner Ehefrau Daniella Pick das erste gemeinsame Kind auf der Welt begrüßte. 2022 wuchs die Familie auf vier MItglieder an.

Nun sind Tarantino und Pick erneut Eltern geworden. Die beiden seien „überglücklich, die Geburt ihres dritten Kindes, eines Jungen, bekannt zugeben“, teilte ein Sprecher des Regisseurs dem US-Magazin „People“ mit. Name und Geburtsort des Kindes sind bislang nicht öffentlich bekannt.

Das Drehbuch für den letzten Tarantino-Film steht

Quentin Tarantino lernte die israelische Sängerin Daniella Pick 2009 kennen. Damals befand er sich auf einer Promo-Tour für „Inglorious Basterds“. Die Beziehung hielt zuerst nur ein paar Jahre, doch 2016 kam das Paar wieder zusammen, 2017 folgte die Heirat. In Tarantinos immer noch aktuellen Film „Once Upon A Time In Hollywood“ spielte Pick eine kleine Rolle.

Der Regisseur hat angekündigt, dass sein nächster Film sein letztes Werk sein würde. Im Oktober verkündete er, das Drehbuch für dieses letzte Projekt sei fertig. Weiter verfolgt würde dieses jedoch erst, wenn sein Theaterstück „The Popinjay Cavalier“ nicht mehr aufgeführt werde. (tsch)