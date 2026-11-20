Das ZDF verzichtet 2026 auf den Jahresrückblick mit Markus Lanz. Man wolle „angesichts der Dynamik des politischen und gesellschaftlichen Geschehens“ auch kurz vor Weihnachten aktuelle Folgen des Polittalks „Markus Lanz“ zeigen, erklärte der Sender auf Anfrage von „TV Wunschliste“. Dabei werde „auch das zu Ende gehende Jahr mit seinen prägenden Themen in den Blick genommen“, eine gesonderte Rückblicksshow sei diesmal allerdings nicht geplant.

Nach dem Ende des ebenfalls von Lanz moderierten ZDF-Jahresrückblicks „Menschen“ im Jahr 2019 hatte der 57-Jährige ab 2020 alljährlich in der Sendung „Markus Lanz - Das Jahr“ die zurückliegenden Monate Revue passieren lassen. In der Primetime-Show empfing Lanz prominente und nicht prominente Gäste aus Politik, Kultur und Sport. 2025 etwa sprach er unter anderem mit dem Sänger Herbert Grönemeyer, Vizekanzler Lars Klingbeil und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Welche Jahresrückblicke laufen 2026?

Beim Publikum hat das Format über die Jahre deutlich an Zuspruch verloren. Die erste Ausgabe 2020 sahen vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, 2021 waren es 3,7 Millionen. 2024 erreichte die Sendung nur noch 2,3 Millionen Menschen. 2025 gab es mit rund 2,5 Millionen wieder ein leichtes Plus.

Während „Markus Lanz - Das Jahr“ 2026 entfällt, hält man beim ZDF an anderen Jahresrückblicken fest. Am Freitag, 18. Dezember, läuft um 23.30 Uhr „Toll! Der satirische Jahresrückblick“ mit Andreas Wiemers und Werner Doyé. Am zweiten Weihnachtsfeiertag (Samstag, 26. Dezember) wiederum ist ab 19.15 Uhr „Album 2026 - Bilder eines Jahres“ mit Gert Anhalt zu sehen.

Auch andere Sender blicken zurück: RTL sendet bereits am Donnerstag, 3. Dezember, um 20.15 Uhr die von Steffen Hallaschka moderierte Show „2026! Menschen, Bilder, Emotionen“. Bei ProSieben präsentiert Aiman Abdallah am Donnerstag, 17. Dezember, zur Primetime einmal mehr bei „Galileo Big Pictures“ die „Bilder des Jahres 2026“. Im Ersten setzt man am Donnerstag, 17. Dezember, um 21.45 Uhr erneut auf „Nuhr 2026“ sowie am Montag, 21. Dezember, um 21 Uhr auf den „ARD-Jahresrückblick“. (tsch)