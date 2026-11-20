Egal ob Friedrich Merz persönlich oder die Arbeit der Regierung: In den vergangenen Monaten nahm Carsten Maschmeyer kein Blatt vor den Mund und äußerte seine Unzufriedenheit. Nun nimmt der Unternehmer die Bundesagentur für Arbeit ins Visier. Bei Instagram hatte er vor zwei Tagen massive Kritik an der Behörde geäußert. Daraufhin hätten ihn „mehr als 2.000 Zuschriften erreicht“, wie Maschmeyer nun der „Bild“-Zeitung verriet.

Unter anderem sei an ihn herangetragen worden, dass Menschen mit 20 Jahre Berufserfahrung zu Kursen mit dem Titel „Wie kleide ich mich richtig im Büro?“ verdonnert worden seien. Basierend auf Rückmeldungen wie diesen erneuerte der 67-Jährige seine Kritik an der Arbeitsvermittlung: „Die Arbeitsagentur fördert komplett sinnlose Qualifikationen wie einen 'europäischen Computerführerschein'. Kein Arbeitgeber kann so etwas gebrauchen.“

Carsten Maschmeyer trifft Andrea Nahles zum Gespräch

Schlimmer noch: Die Zeit, die Betroffene in derlei Kursen verschwenden würde, fehle an anderer Stelle, um sich auf Jobs zu bewerben. Auch auf finanzieller Ebene sprach Carsten Maschmeyer einen Widerspruch an. Laut des Investors koste die Verwaltung der Agentur für Arbeit 6,5 Milliarden Euro, während Arbeitslose gerade einmal mit 3,8 Milliarden Euro gefördert würden: „Das ist ein totales Missverhältnis. Es ist eine Arbeitslosenverwaltung, keine -vermittlung.“

Die Bundesagentur widersprach Maschmeyers Darstellung, es würden zu wenige Arbeitslose vermittelt. Von der Behörde hieß es, das Zahlenwerk des Unternehmers sei unvollständig. Außerdem sprach Andrea Nahles, die Leiterin der Arbeitsagentur, eine Einladung an Maschmeyer aus, um „mal darüber zu reden“. Diese werde er annehmen, sagte der Unternehmer nun der „Bild“: „Ich gebe Frau Nahles natürlich eine Chance, mir zu erklären, warum mehr als 115.000 Mitarbeiter nur 87.000 Arbeitsvermittlungen pro Jahr schaffen.“

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