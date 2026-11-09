„In seiner eigenen Welt“Zustand von Bruce Willis spürbar verschlechtert

Bruce Willis, der als John McClane in „Stirb langsam“ Unverwundbarkeit verkörperte, kämpft seit Jahren mit einer unheilbaren Erkrankung. Der 71-Jährige leidet an frontotemporaler Demenz (FTD), einer Form der Demenz, die vor allem Sprache, Verhalten und Persönlichkeit beeinträchtigt. Vier Jahre nach der Diagnose und etwa ein Jahr nach seinem letzten öffentlichen Auftritt hat sich sein Zustand spürbar verschlechtert.

Laut Insidern lebt die Hollywood-Legende inzwischen „in seiner eigenen Welt“. Er spürt, dass sich sein Leben verändert hat, hat aber kein klares Bewusstsein für das Ausmaß des Abbaus.

Bruce Willis: Der schleichende Verlust eines Hollywood-Stars

„Er weiß, dass etwas anders ist, versteht es aber nicht ganz“, so eine Quelle. Sein einst energiegeladenes Wesen sei einem ruhigen, beinah kindlich neugierigen Zustand gewichen. Äußerlich wirkt er noch wie ein gesunder Mann mittleren Alters.

Bereits vor der offiziellen Diagnose im Jahr 2022 – zunächst Aphasie, später als primär progressive Aphasie im Rahmen der FTD spezifiziert – hatten Angehörige und Kollegen Veränderungen bemerkt. Gespräche wirkten zusammenhanglos und Willis zog sich zurück.

Die Diagnose gestaltet sich bei FTD oft schwierig, da die Symptome mit denen anderer Erkrankungen überlappen und kein einzelner Test ausreicht. Die Erkrankung schreitet fort und kann später zu Problemen beim Essen und Gehen sowie zu einer erhöhten Infektanfälligkeit führen. Eine Heilung gibt es nicht.

Neue Details zum Gesundheitszustand von Bruce Willis

Emma Heming Willis, die den Schauspieler 2009 heiratete, organisiert die Betreuung. Willis lebt in einem separaten, barrierefreien Haus in der Nähe seiner Familie und wird rund um die Uhr professionell gepflegt.

Die Kosten liegen Berichten zufolge bei über 30.000 Dollar pro Monat – eine Summe, die nur dank seines geschätzten Vermögens von rund 250 Millionen Dollar zu stemmen ist.

Emma selbst beschreibt die Entscheidung, ihn aus dem Familienhaus zu nehmen, als eine der schwersten ihres Lebens. Sie besucht ihn regelmäßig und betont, dass sie dadurch wieder stärker seine Frau sein könne.

Unterstützung kommt auch von seiner Ex-Frau Demi Moore und den fünf Töchtern. Die Familie hält engen Kontakt. Tallulah Willis besucht ihren Vater häufig. Während sich Hollywood-Freunde weitgehend zurückgezogen haben sollen, sorgt das engste Umfeld für Präsenz, Leichtigkeit und Zuwendung. (mbr)