Zweiterfolgreichster Kinostart aller Zeiten„Spider-Man

Schon der Trailer sprengte jegliche Rekorde: Innerhalb von 24 Stunden erzielte die Vorschau zu „Spider-Man: Brand New Day“ rund 718 Millionen Aufrufe und legte damit laut dem Branchenblatt „Variety“ den erfolgreichsten Trailer-Start aller Zeiten hin. Am vergangenen Wochenende lief der Film nun in den Kinos an - und schrammte nur knapp an der absoluten Bestmarke vorbei.

Wie das Filmstudio Sony mitteilt, hat „Spider-Man: Brand New Day“ den zweiterfolgreichsten Kino-Start aller Zeiten geschafft. Lediglich „Avengers: Endgame“ spielte zum Start noch wenige Millionen mehr ein. Die Erwartungen für den neuen „Spider-Man“ mit Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink und Mark Ruffalo wurden weit übertroffen.

Einnahmen deutlich über der Prognose

Dabei waren die Prognosen mit erwarteten 200 Millionen Dollar eigentlich schon optimistisch. Weltweit erzielte der Superhelden-Blockbuster an seinem Eröffnungs-Wochenende allerdings satte 927 Millionen US-Dollar an Einnahmen - 355 Millionen US-Dollar alleine in Kanada und den USA.

Tom Rothman, Vorsitzender und Geschäftsführer der Sony Motion Picture Group, sagt, es sei „im Kern ein Film über Freundschaft, über die wohltuende Wirkung von Verbundenheit in unserem Leben. Und das findet Anklang bei Zuschauern aller Altersgruppen und auf der ganzen Welt“. (tsch)