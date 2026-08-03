Der Abriss der maroden Vorlandbrücke im linksrheinischen Bonn beginnt noch diese Woche. Das teilte die Autobahn GmbH mit. Demnach wird ab Freitag, 7. August, der erste Teil der Vorlandbrücke abgebrochen.

Schon ab Donnerstag, 6. August, 6 Uhr, wird die Anschlussstelle Bonn-Auerberg gesperrt, die A565 ist demnach ab dem Autobahnkreuz Bonn-Nord nicht mehr erreichbar. Die Sperrung soll laut Autobahn GmbH bis Dienstag, 11. August, 20 Uhr, andauern.

Abrissarbeiten sollen Tag und Nacht stattfinden

Ab Freitag wird dann der westliche Abschnitt der Brücke über der Graurheindorfer und Herseler Straße an der Anschlussstelle Auerberg abgebrochen. Parallel sollen auch Kampfmittelsondierungen stattfinden. Daher sei zeitweise mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

Von Freitag bis Montag sollen die Abbrucharbeiten annähernd Tag und Nacht stattfinden, „um die Auswirkungen auf den innerstädtischen Verkehr so gering wie möglich zu halten“. Das Abbruchunternehmen sei bemüht, die Beeinträchtigungen für Anwohnerinnen und Anwohner möglichst gering zu halten. Es würden moderne Abbruchgeräte eingesetzt, die auf eine möglichst emissionsarme und lärmmindernde Arbeitsweise ausgelegt seien.

Die Graurheindorfer/Herseler Straße wird ab Freitag, 7. August, 6 Uhr, bis Dienstag, 11. August, 5 Uhr, für den Verkehr gesperrt. Dies betrifft ausdrücklich Kfz-Verkehr sowie auch Fußverkehr, Radverkehr und den ÖPNV mit Bussen und Straßenbahnen.

Der innerstädtische Verkehr wird über die Kölnstraße umgeleitet, inklusive der Busse der SWB. (at)