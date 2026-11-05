„Wir sind kein Paar mehr“„Zwischen Tüll und Tränen“-Star verkündet überraschend Ehe-Aus

„Wir sind kein Paar mehr.“ Mit diesen Worten machen Sanna Lindström und Simon Ginçberg ihre Trennung auf Instagram öffentlich. Die aus der VOX-Sendung „Zwischen Tüll und Tränen“ bekannte Brautmodendesignerin und ihr Mann gehen künftig getrennte Wege. Doch von einem Rosenkrieg ist keine Spur. Sie seien „so tief verbunden, dass sich wahrscheinlich gar nicht so viel ändern wird“, schreibt Lindström unter ein Video, das die beiden Arm in Arm zeigt. Sie lächeln und wirken vertraut.

Wann genau die Beziehung zerbrach und welche Gründe zur Trennung führten, verraten die beiden nicht. Stattdessen blicken sie voller Dankbarkeit auf 15 gemeinsame Jahre zurück. In ihrem Beitrag erinnern sie an „Liebe, Mut, Spaß, Abenteuer, Verzweiflung, Vertrauen, Chaos, Glück, Kreativität, Leidenschaft, Leid, Freude, Träumen ...“

Ihre Liebesgeschichte begann einst in Vietnam. 2014 gaben sich die beiden das Jawort. Und auch wenn ihre Ehe nun vorbei ist, soll ihre gemeinsame Geschichte offenbar nicht einfach enden. „Unser Weg ist so besonders. Und er hört nicht auf. Er wird nur ein anderer sein“, schreiben sie unter dem Post. Die beiden sind Eltern von zwei Kindern, Liam (4) und Linnea (5). (tsch)