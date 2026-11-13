Am heutigen Freitagabend (13. November 2026) nimmt Reinhold Messner gemeinsam mit seiner Ehefrau Diane im MDR-Talk „Riverboat“ Platz. Vorab sprach der Südtiroler in einem ausführlichen Doppelinterview mit dem „Spiegel“ bereits erstaunlich offen über das Älterwerden, gesundheitliche Rückschläge und die eigene Endlichkeit.

Während der 82-Jährige früher alle 14 Achttausender ohne Flaschensauerstoff bezwang und als unnachgiebiger Freigeist galt, schlägt er heute deutlich leisere Töne an.

Reinhold und Diane Messner: Rollenwechsel auf dem Berg und im Alltag

Früher gab der Extrembergsteiger stets den Takt vor, heute hat sich das Kräfteverhältnis in der seit 2021 bestehenden Ehe gedreht. Seine 46-jährige Frau organisiert nicht nur die gemeinsamen Reisen, den Haushalt und seinen Instagram-Auftritt, sondern überwacht per Smartwatch sogar seinen Puls.

„Ich ordne mich meiner Frau unter“, stellt Messner im Gespräch klar und fügt an: „Heute habe ich dieses Leadership abgegeben. Wieder selbstverständlich, Schritt für Schritt. Und ich bin froh, dass jemand anders übernommen hat.“

Bergsteiger-Legende Reinhold Messner und seine Ehefrau Diana sind seit 2021 verheiratet. (Archivbild) Copyright: IMAGO/Manfred Segerer

Auch körperlich macht sich das Alter bemerkbar. Während er früher bei gemeinsamen Touren vorauspreschte, hat ihn seine Frau mittlerweile überholt. „Am Berg ist sie inzwischen schneller. Das darf sie auch sein. Ich muss mit 82 nicht mehr gewinnen“, so Messner.

Hinzu kamen zuletzt mehrere Eingriffe: Nach einem Schwächeanfall erhielt er einen Herzschrittmacher, wobei Ärzte zufällig einen angeborenen Herzfehler entdeckten. Im vergangenen Sommer folgte zudem eine komplizierte Leistenbruch-Operation mit inneren Blutungen. Diane Messner empfindet die Beziehung dennoch nicht als Bürde, räumt aber gegenüber dem Magazin ein: „Natürlich ist unsere Beziehung fordernd.“

Nahtoderfahrung und ein Wunsch für die Geier

Trotz der körperlichen Einschränkungen zeigt sich der Bergsteiger keineswegs lebensmüde. Für das kommende Jahr plant das Paar bereits weitere Reisen nach Indien, Ladakh und Grönland sowie eine neue Vortragsreihe.

Dennoch sind seine Dinge nach eigener Aussage geregelt, und über den Tod spricht er ohne Scheu. Bereits 1970 habe er beim dramatischen Abstieg vom Nanga Parbat auf 7800 Metern eine Nahtoderfahrung gemacht, bei der er seinen eigenen Körper von oben im Schnee liegen sah.

An ein Leben nach dem Tod glaubt Messner nicht, ein klassisches Grab lehnt er ab. Stattdessen favorisiert er eine Feuerbestattung oder eine tibetische Himmelsbestattung, bei der der Leichnam den Geiern überlassen wird. „Die Geier nehmen den Körper auf und tragen ihn fort. Mich berührt vor allem das Bild dahinter: festhalten zu wollen, was ohnehin nicht festzuhalten ist, ergibt keinen Sinn“, erklärt er.

Erbitterter Erbstreit mit seinen Kindern

Seine Frau bremst die romantische Vorstellung im „Spiegel“-Gespräch allerdings pragmatisch aus und verweist darauf, dass diese Praxis in Tibet schlicht aus Holzmangel entstanden sei. Am Ende soll Diane über den Verbleib der Asche entscheiden – denn wie Messner betont, seien seine Vorstellungen lediglich Wünsche und keine Befehle.

Auch sein Privatleben bleibt angespannt: Nach einem erbitterten Erbstreit rund um die vorzeitige Aufteilung seines Vermögens herrscht Funkstille zu seinen vier Kindern. Im Podcast „Hotel Matze“ sprach Messner unter Tränen über den Bruch und nannte die Situation eine „Anerkennung der Wirklichkeit“.

Auf eine Versöhnung hofft der 82-Jährige offenbar nicht mehr, im „Spiegel“ zog er zudem eine klare Grenze: Er habe beschlossen, sich öffentlich nicht mehr zu seiner Familie zu äußern, und sei mit sich im Reinen.