Walter Whites Sohn„Breaking Bad“-Star RJ Mitte mit 34 Jahren gestorben

Der aus der Erfolgsserie „Breaking Bad“ bekannte US-Schauspieler RJ Mitte ist im Alter von nur 34 Jahren gestorben. Mitte sei in Brownsville im US-Bundesstaat Texas tot aufgefunden worden, berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf sein Management und örtliche Behörden.

„Mit tiefer Traurigkeit teilen wir mit, dass der beliebte Schauspieler, Philanthrop und leidenschaftliche Kämpfer für die Rechte von Menschen mit Behinderung, RJ Mitte, gestorben ist“, hieß es in einer Mitteilung seines Managements.

Nähere Details wurden nicht mitgeteilt. Die Hintergründe blieben zunächst unklar. Von einem Fremdverschulden werde nicht ausgegangen.

Berühmt wurde der 1992 im US-Bundesstaat Mississippi geborene Mitte vor allem mit seiner Rolle als Walter White Jr., Sohn von der von Schauspieler Bryan Cranston gespielten Hauptfigur Walter White, in der Erfolgsserie „Breaking Bad“ (2008-2013). Von Geburt war er an der Bewegungsstörung Zerebralparese erkrankt. (dpa)