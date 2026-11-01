Ein Urlauber aus dem Ruhrgebiet ist auf Rügen an der Steilküste abgestürzt und hat die Nacht laut Feuerwehr verletzt am Abhang in der Kälte verbringen müssen.

Der Mann sei bei einem abendlichen Spaziergang am Freitag im Dunkeln plötzlich ins Nichts getreten und den Hang hinuntergestürzt, sagte der Wehrführer der Stadt Sassnitz Marcel Gau. Dabei habe er sich den Fuß verletzt und zudem sein Handy verloren, weshalb er keine Hilfe herbeirufen konnte. Zuvor hatte der NDR berichtet.

Handy erst am Morgen wiedergefunden

Erst am Samstagmorgen, als es hell wurde, habe der Mann sein Handy gefunden und selbst die Rettungskräfte alarmiert. Diese fanden den Mann am Fuß der etwa 30 Meter hohen Steilküste am Strand, wie Gau weiter berichtete.

Die Nacht hatte er demnach bei acht bis neun Grad Celsius verbracht. Am Morgen sei er dann hinuntergeklettert. Feuerwehrmann Gau mahnte, nicht zu nah an Steilküsten heranzugehen und die Wege nicht zu verlassen. (dpa/red)