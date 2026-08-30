Bei Rave-Party: Schüsse in der Schweiz – ein Toter und fünf Verletzte

Am Rande einer Rave-Party in Aarau im Norden der Schweiz sind Schüsse gefallen. Es gebe ein Todesopfer und fünf teils schwer verletzte Personen, erklärte die Kantonspolizei Aarau am Sonntag. Die Fahndung nach den Tätern laufe. Die Beamten hatten zuvor einen Großeinsatz gemeldet. Die Menschen wurden aufgefordert, dem Gebiet fernzubleiben.

Die Schweizer Zeitung „Blick“ berichtete, dass die Schüsse vor 03.00 Uhr am Rande des „Aarauer Rave“ gefallen seien. Dabei handelt es sich um eine Techno-Party von Samstagnachmittag bis in die Nacht zum Sonntag mit rund 3500 Besuchern auf der Pferderennbahn von Aarau.

Der Vorfall sei auf die „Pferderennbahn lokalisiert“, zitierte „Blick“ Polizeisprecherin Vanessa Rumpold. Die Polizei könne „mehrere Schussabgaben bei einer größeren Personengruppe“ bestätigen. (afp)