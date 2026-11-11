Unterspülung?Riss am Gebäude, Gehweg abgesackt – Solingen sperrt Bereich

Nach dem Fund von Schäden an einem Gebäude und den Gehwegplatten in der Innenstadt von Solingen haben Feuerwehr und Polizei den Bereich abgesperrt. Nach Auskunft eines Stadtsprechers suchen die Experten jetzt nach der Ursache. Möglicherweise hat ein Wasserrohrbruch den Bereich unterspült. Ein Statiker sei auf dem Weg an den Einsatzort, um zu prüfen, ob das Gebäude einsturzgefährdet ist. Das Technische Hilfswerk (THW) schaue, ob ein Wasserschaden der Auslöser ist.

An dem Gebäude gebe es einen Riss, so die Auskunft der Stadt. Am Gehweg sind Platten abgesackt. Menschen, die am Morgen in das Gebäude gegangen waren, hatten den Einsatzkräften mitgeteilt, dass dieser Bereich vor Stunden noch in Ordnung gewesen sei. In dem Gebäude war früher eine große Bank untergebracht. Von der Räumung betroffen ist unter anderem eine Praxis für Physiotherapie. Die Einsatzkräfte haben auch den Zugang zur Tiefgarage gesperrt. Laut Stadt gab es früher in dem Bereich eine Unterführung und damit verbunden ein Schachtsystem, das jetzt vom THW untersucht werde. (dpa)