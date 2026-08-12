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Enttäuschung in IslandTotaler Wolkenhimmel statt totaler Sonnenfinsternis

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2 min
In Island wäre am 12. August sogar die totale Sonnenfinsternis zu sehen. Doch da Wetter spielt nicht mit.

In Island wäre am 12. August sogar die totale Sonnenfinsternis zu sehen. Doch da Wetter spielt nicht mit.

Copyright: Axel Heimken/dpa

Zigtausende Touristen sind auf die Insel im Nordatlantik gereist, um die totale Sonnenfinsternis zu sehen. Wenn doch nur das Wetter mitmachen würde.

Seit Monaten ist sie eines der bestimmenden Themen in Island: die totale Sonnenfinsternis. Die Insel im Nordatlantik gilt als einer der Premium-Hotspots. Nur auf einem schmalen Streifen auf der Welt ist die Sonnenfinsternis am Mittwoch (12.

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