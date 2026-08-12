Zigtausende Touristen sind auf die Insel im Nordatlantik gereist, um die totale Sonnenfinsternis zu sehen. Wenn doch nur das Wetter mitmachen würde.
Enttäuschung in IslandTotaler Wolkenhimmel statt totaler Sonnenfinsternis
Von Sarah Brasack
2 min
Seit Monaten ist sie eines der bestimmenden Themen in Island: die totale Sonnenfinsternis. Die Insel im Nordatlantik gilt als einer der Premium-Hotspots. Nur auf einem schmalen Streifen auf der Welt ist die Sonnenfinsternis am Mittwoch (12.
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