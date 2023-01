Berlin – Sophia Thomalla spricht ganz offen über die Torturen, die man als Schauspielerin und Moderatorin in der Öffentlichkeit durchmachen muss. Die 32-Jährige findet nach eigenen Worten Alkohol bei öffentlichen Auftritten mitunter hilfreich.



„Ich kann manchmal nur mit Alkohol abliefern“, sagte das Model im Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. „Jetzt werden alle sagen, die Thomalla hat ein Alkoholproblem. Aber mal ehrlich: Manche Veranstaltungen, Berlinale-Empfänge zum Beispiel, muss man sich einfach schöntrinken.“ Angst vor unangenehmen Situationen, etwa dass sie in solchen Momenten etwas Unpassendes sage, habe sie nicht.



Sophia Thomalla bezeichnet sich als Flaschentyp

Beim Alkohol achte sie allerdings auf die Häufigkeit, um ihrer Arbeit nicht zu schaden: „Ich habe Jobs zu machen, Sendungen zu moderieren. Da muss ich fit in der Birne sein und gut aussehen“, erklärte Thomalla. „Unter der Woche trinke ich eigentlich gar nicht, umso mehr am Wochenende. Ich bin der Flaschentyp, nicht der Glastyp. Und da spreche ich nicht vom Bier, sondern vom Rotwein.“



Erst am vergangenen Wochenende sorgte Thomalla zusammen mit ihrem Freund und Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev bei der Wahl zum „Sportler des Jahres“ in Baden-Baden für Aufsehen.

Im glamourösen Look erschien das Traumpaar am Sonntagabend auf dem roten Teppich in der Kurstadt im Schwarzwald – und stahlen mit ihrem James Bond-Look allen die Show.

Gehörten zu den Hinguckern in Baden-Baden: Alexander Zverev und Schauspielerin Sophia Thomalla (r.). Copyright: Getty Images

Sophia Thomalla und Alexander Zverev sind ein Paar

Zverev erschien in einem klassischen Smoking mit weißem Hemd und schwarzer Fliege. Thomalla entschied sich für eine hochgeschlossene Robe in Schwarz, wobei der hohe Beinschlitz gleich ins Auge fiel.

Seit ein paar Monaten ist die Tochter von Simone Thomalla mit dem deutschen Tennis-Star zusammen. Beide hatten ihre Liaison im Oktober bekannt gegeben. Seitdem ist die Ex-Freundin von Rammstein-Sänger Till Lindemann ständig an der Seite des Tennisprofis zu sehen. (mbr/dpa)