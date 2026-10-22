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Spanisches KönigshausModern, inspirierend, relevant

Unsere Kolumnistin Julia Melchior, Expertin für die europäischen Königshäuser, schildert Begegnungen und Erfahrungen mit den spanischen Royals - aus gegebenem Anlass.

Die spanische Königsfamilie bei der Feier zur Verleihung der Prinzessin-von-Asturien-Preise 2024. Von links: Thronfolgerin Prinzessin Leonor, König Felipe, Königin Letizia und Prinzessin Sofia.

Die spanische Königsfamilie bei der Feier zur Verleihung der Prinzessin-von-Asturien-Preise 2024. Von links: Thronfolgerin Prinzessin Leonor, König Felipe, Königin Letizia und Prinzessin Sofia.

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Jedes Jahr im Oktober richtet sich im Königreich Spanien die Aufmerksamkeit auf die Provinz Asturien, ein besonders schönes Fleckchen im Norden an der Atlantikküste. In der Hauptstadt Oviedo werden die renommierten Prinzessin-von-Asturien-Preise verliehen. Eine Art Nobelpreis für technische und wissenschaftliche Spitzenleistungen, internationale Zusammenarbeit, Sport und Kultur.

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