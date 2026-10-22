Jedes Jahr im Oktober richtet sich im Königreich Spanien die Aufmerksamkeit auf die Provinz Asturien, ein besonders schönes Fleckchen im Norden an der Atlantikküste. In der Hauptstadt Oviedo werden die renommierten Prinzessin-von-Asturien-Preise verliehen. Eine Art Nobelpreis für technische und wissenschaftliche Spitzenleistungen, internationale Zusammenarbeit, Sport und Kultur.