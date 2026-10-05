Auf der Autobahn A10 bei Berlin ist ein Tesla Model S mit extrem hoher Geschwindigkeit verunglückt. Das Fahrzeug geriet bei 286 km/h außer Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer überlebte den schweren Unfall, erlitt jedoch mehrere Frakturen. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Laut Medienberichten ereignete sich der Horror-Crash im September auf einem Abschnitt der A10. Ein vom Fahrer selbst aufgenommenes Video aus dem Innenraum des Fahrzeugs dokumentiert die Fahrt. Kurz vor dem Unfall zeigt der Tachometer eine Geschwindigkeit von 286 km/h an.

Reifenplatzer bei 286 km/h: Schwerer Crash eines Tesla Model S

Plötzlich ist ein deutlicher Ruck zu hören und das Fahrzeug beginnt zu schlingern. Der Fahrer versucht noch, gegenzulenken, verliert jedoch die Kontrolle. Der Tesla kam von der Fahrbahn ab und überschlägt sich.

Als wahrscheinliche Ursache gilt das Platzen eines Hinterreifens. Das Fahrzeug war auf der Hinterachse mit Goodyear Eagle F1 SuperSport-Reifen der Dimension 305/30 ZR21 ausgestattet. Diese Reifen waren im April 2026 wegen eines möglichen Defekts (Delamination des Laufstreifens) Gegenstand eines Rückrufs.

Ob dem Fahrer dieser Rückruf bekannt war und ob der Defekt tatsächlich ursächlich war, ist bislang nicht abschließend geklärt. Die Vorderreifen stammten von Michelin.

Tesla Model S komplett zerstört – Fahrer leicht verletzt

Bei dem Unfall wurde das Elektroauto, ein leistungsstarkes Model S Plaid, weitgehend zerstört. Fotos zeigen das stark deformierte Wrack. Der Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Er erlitt mehrere Knochenbrüche und eine Beinverletzung, ist aber nicht querschnittsgelähmt und befindet sich auf dem Weg der Besserung.

Der Vorfall wirft erneut die Frage nach den Risiken von extrem hohen Geschwindigkeiten auf deutschen Autobahnen auf, obwohl auf vielen Abschnitten formal keine Tempolimits gelten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (mbr)