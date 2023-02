„Wetten, dass...?“-Moderator Thomas Gottschalk hat in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung schwere Vorwürfe gegen die Besitzer seiner ehemaligen Villa am Ammersee geäußert und auch das ZDF gebeten, sich einzuschalten. Eine Immobilienfirma hatte das 25.000 Quadratmeter große Grundstück zum Verkauf angeboten, dort sollen neun Villen mit einem Wert von je 5,8 Millionen Euro entstehen.

„Wetten, dass Sie und ihre Familie sich in dieser Top-Lage wohlfühlen werden? Das einst 25.000 Quadratmeter große Grundstück am Stegener Berg, dem Hochufer des Ammersees, gehörte einst Thomas Gottschalk, der dort eine Villa besaß“, heißt es in der Anzeige der Immobilien-Plattform „I'm Living“, die mittlerweile wieder offline genommen wurde.

Immobilen-Firma nimmt Anzeige nach Kritik von Thomas Gottschalk offline

Man wolle das ehemalige „Gottschalk-Grundstück“ zu einem Juwel entwickeln, heißt es weiter. Gottschalk passt es überhaupt nicht, dass mit seinem Namen ungefragt geworben wird. „Wenn die mich angerufen hätten und mir das Penthouse angeboten hätten, wenn sie das Ding mit meinem Namen verkaufen, wäre ich vielleicht ins Grübeln gekommen. Aber so ist es eine Sauerei“, sagte Gottschalk der „Bild“.

„Ich hoffe, dass auch das ZDF den Grundstücksbesitzern auf die Finger klopft, immerhin halten sie die Rechte an 'Wetten, dass...?'“, so Gottschalk weiter. Der 71-Jährige hatte auf dem Anwesen am Stegener Berg von den 1980er-Jahren bis zur Jahrtausendwende gelebt, es später an seinen Bruder Christoph verkauft.

Thomas Gottschalk soll weitere Folgen von „Wetten, dass...?“ moderieren

Der Fernseh-Moderator lebte zeitweise im kalifornischen Malibu, verkaufte sein Anwesen nach den dortigen Waldbränden im Jahr 2018 aber wieder. Das Haus war komplett abgebrannt. Gottschalk lebt seit 2019 in Baden-Baden. 2021 hatte er mit seiner langjährigen Show „Wetten, dass...?“ ein Comeback gefeiert. Das Spezial wurde zum Quoten-Erfolg, das ZDF hat weitere Folgen der Sendung angekündigt.



Gottschalk soll die weiteren Folgen der Sendung ebenfalls moderieren. (shh)