Amt Neuhaus/Lübtheen – Eine vermisste Frau ist nach sieben Wochen der Suche tot gefunden worden. Wie die Polizei Lüneburg am Mittwoch mitteilte, wurde die Leiche der Vermissten aus Lübtheen (Mecklenburg-Vorpommern) im etwa zwölf Kilometer entfernten Amt Neuhaus (Niedersachsen) gefunden. Laut ersten Erkenntnissen schließt die Polizei ein Fremdverschulden oder Gewaltverbrechen aus.



Besonders an dem Fall: Bei der Frau wurde auch ein Dackel entdeckt – wachte er sieben Wochen lang über sein Frauchen?

Tote in Wohnung entdeckt: „Dackel neben Frauenleiche entdeckt“

Laut Polizeimitteilung entdeckten am Dienstagabend (1. November) Arbeiter die Leiche der Frau in der Nähe des Flusses Rögnitz. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um die seit dem 8. September Vermisste aus Lübtheen handelt. „Die Ermittlungen zur Identifizierung der Leiche sind noch nicht ganz abgeschlossen“, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage dieser Zeitung, es gäbe jedoch recht eindeutige Indizien. Die Ermittlungen hat nun die niedersächsische Polizei aus Lüchow übernommen.

„Wir können nicht mit Sicherheit sagen, dass der Dackel über sieben Wochen bei der Frauenleiche war“, erklärte die Polizeisprecherin, „das ist emotional bedeutend, aber für die Polizeiarbeit aber nicht relevant.“



Arbeiter finden Tote in Wohnung – Wachte der Dackel sieben Wochen neben Leiche

Sicher ist: Nachdem die Arbeiter am späten Dienstagabend die Leiche entdeckt hatten, fanden Ermittler am Mittwochmorgen bei der Spurensicherung den Dackel. Das Haustier war in der Zeit der Suche nach der Vermissten ebenfalls vermisst und somit liegt der Verdacht nah, dass der Dackel seine Frau begleitete – gesichert ist dies aber noch nicht.

„Es war nicht so, dass die Frau noch die Leine in der Hand hielt oder Ähnliches, aber der Dackel wurde unweit des Flusses im Schilf entdeckt“, so die Polizeisprecherin. Über Angehörige wurde dann geklärt, dass es wirklich das Tier der vermissten Toten ist. Das Tier ist offenbar wohlauf und wurde den Angehörigen in Obhut gegeben.

Die Polizeiermittlungen dauern an. (mab)