Erneut ist nahe der griechischen Hauptstadt Athen ein Waldbrand ausgebrochen. Mehr als 170 Feuerwehrleute und zahlreiche Löschfahrzeuge waren am Montagmorgen nahe Kouvaras etwa 60 Kilometer südöstlich von Athen im Einsatz, wie die Feuerwehr mitteilte. Aus der Luft wurden sie von zwei Löschflugzeugen und vier Hubschraubern unterstützt. Die Behörden ordneten die Evakuierung des Dorfes Agios Stylianos an. Heftige Windböen behinderten laut dem Fernsehsender ERT News die Löscharbeiten.

Anfang des Monats hatte ein schwerer Waldbrand nordwestlich von Athen mehr als 11.000 Hektar Vegetation und dutzende Häuser im Badeort Porto Germeno zerstört. Wegen heftigen Windes mussten die Löschflugzeuge damals zeitweise am Boden bleiben, die Flammen fraßen sich über ein Gebiet von mehr als 40 Kilometer fort und konnten erst nach fünf Tagen unter Kontrolle gebracht werden. (afp)