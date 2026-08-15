Abkühlung in Sicht: Nach heißen Tagen sollen die Temperaturen am Sonntag in Nordrhein-Westfalen mit 24 bis 28 Grad wieder etwas kühler werden. Vorher bleibt das Wochenende mit Hitzewarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für den Samstag in fast allen NRW-Städten und Kreisen allerdings noch sehr warm. Vor allem in der Südhälfte des Bundeslandes wird eine starke Wärmebelastung erwartet.

Ab Samstagnachmittag kann es durch die hereinschwenkende Kaltfront im Nordwesten und im Bergland vereinzelnd zu Schauern und Gewittern kommen. Sturmböen und Starkregen werden nach Angaben der Meteorologen dabei nicht ausgeschlossen. Bis auf den Süden NRWs bleiben die Gewitteraussichten für den Sonntag gering.

Temperaturen sinken zum Wochenstart weiter

Mit Höchstwerten zwischen 20 und 24 Grad startet die kommende Woche vergleichsweise kühl. Der Montag bleibt bewölkt und bringt zeitweise leichten Regen. In der Nacht kühlt es dann bis auf 12 Grad ab.

Ähnlich wird das Wetter für den Dienstag erwartet: Bei Temperaturen von maximal 25 Grad ist laut DWD mit Wolken und mäßigem bis teils stark böigem Wind zu rechnen. Nachts sinken die Temperaturen auf 17 bis 13 Grad, gebietsweise ist Regen möglich. (dpa/red)