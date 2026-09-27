In der kommenden Woche feiert der Sommer ein kleines Comeback in Nordrhein-Westfalen. Der Montag startet laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) noch größtenteils bewölkt. Dabei sind vor allem im Norden einzelne Schauer nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen können auf bis zu 28 Grad steigen, im Hochsauerland bis 23 Grad.

Dienstag und Mittwoch bringen sonniges und warmes Wetter

Auch am Dienstag können die Menschen in NRW sommerliche Temperaturen erwarten. Bei wechselnder bis starker Bewölkung klettern die Temperaturen auf 26 bis 29 Grad. Dabei soll es laut Prognosen trocken bleiben.

Der Mittwoch startet sonnig, im Laufe des Tages kann es bewölkter werden, laut Vorhersage des DWD aber weiterhin noch ohne Regen. Die Höchsttemperaturen liegen dabei zwischen 26 und 29 Grad. (dpa/red)