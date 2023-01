London – Ein Video des britischen Thronfolgers Prinz William mit seiner Ehefrau Kate und den gemeinsamen Kindern sorgt derzeit in den sozialen Netzwerken für Wirbel. Auch das britische Königshaus musste angesichts der wütenden Aussagen des 40-Jährigen bereits eingreifen.

Konkret geht es um die Aufnahmen eines britischen Paparazzo, der Prinz William und seine Familie in der Nähe ihres Anwesens Anmer Hall im britischen Sandringham fotografierte. William hatte gemeinsam mit Herzogin Kate und den Kindern George, Charlotte und Louis einen Radausflug gemacht.

Prinz William greift wütenden Fotografen nahe der Anmer Hall an

Als William den Fotografen entdeckte, wurde er wütend: „Sie waren hier draußen und haben nach uns gesucht. Wie können Sie es wagen, sich so unseren Kindern gegenüber zu verhalten? Hier herumzuschleichen und nach unseren Kindern zu suchen?“, fragte der entzürnte William.

Eigentlich hat der 40-Jährige eine Abmachung mit den Papparazzi: Er gibt regelmäßig eigene Bilder heraus und lässt die Öffentlichkeit an seinem Leben teilhaben, dafür wird er von den Fotografen in seiner Freizeit weitestgehend in Ruhe gelassen. Die Vereinbarung gibt es offenbar bereits seit dem Tod von Williams Mutter, Prinzessin Diana.

Königshaus bittet Youtube: Video von Prinz William soll gelöscht werden

William wurde in Gegenwart des Fotografen im Anschluss noch deutlicher, dieser filmte die Tirade des Thronfolgers: „Danke, dass Sie unseren Tag ruiniert haben. [...] Sie sind unverschämt, sie sind widerlich!“ William soll anschließend den Sicherheitsdienst gerufen haben. Er gab an, er habe den Fotografen schon beim Verlassen des Hauses gesehen.

Auch das britische Königshaus hat sich in den Vorfall mittlerweile eingemischt. Ein Youtube-Video, das bereits fünfstellige Aufrufzahlen erreicht hatte, soll auf Bitten der Royals von der Plattform entfernt worden seien. Wie der „Telegraph“ berichtet, beruft sich der Kensington Palace auf die Verletzung der Privatsphäre von William und seiner Familie. (shh)