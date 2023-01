Der Fall Attila Hildmann wirft kein gutes Licht auf die Berliner Emittlungsbehörden. Bereits seit Monaten steht der Verdacht im Raum, dass der Verschwörungsideologe und Hassprediger von Insidern gewarnt wurde, und sich so rechtzeitig in die Türkei absetzen konnte, um der Vollstreckung eines Haftbefehls zu entgehen. Das Hacker-Kollektiv Anonymous deutete jüngst an, dass es in dieser Sache brisante Veröffentlichungen plane.

Nun gibt es im Fall Hildmann eine neue Komponente, die zumindest Fragen aufwirft: Hildmanns Staatsangehörigkeit. Hildmann selbst verbreitete bereits zu Beginn des Jahres, dass er neben der deutschen Staatsangehörigkeit auch die türkische besitze. Die Generalstaatsanwaltschaft griff diese Behauptung auf und machte sie zur Tatsache. „Der Beschuldigte hat neben der deutschen auch die türkische Staatsangehörigkeit“, schrieb die Behörde im März 2021 auf Twitter.

So klar scheint die Lage jedoch nicht zu sein. Nachdem das Hacker-Kollektiv in den vergangenen Wochen persönliche Daten von Hildmann abgegriffen hatte, darunter auch Tausende Mails, kam der Exil-Deutsche vermeintlich drohenden Enthüllungen zuvor und verkündete am Mittwoch auf Telegram: „Ich habe noch keine türkische Staatsangehörigkeit“. Er habe sie nun jedoch in der Türkei beantragt.

Hildmann, gebürtiges Kind türkischer Eltern, wurde von deutschen Eltern adoptiert. Nach eigener Aussage besitzt er somit bislang nur die deutsche Staatsbürgerschaft. Er habe sich in der Türkei nun mit seinen biologischen Eltern in Verbindung gesetzt, um die Adoption rückgängig zu machen und Anrecht auf die türkische Staatsangehörigkeit zu erlangen, so Hildmann.

Generalstaatsanwaltschaft bleibt bei Aussage

Das Hacker-Kollektiv bestätigt auf seinem Blog: „Attilas Geburtsurkunde und der Adoptionsbeschluss liegen hier vor, wir veröffentlichen die hier noch nicht. Aber dort ist nicht vermerkt, dass er die türkische Staatsbürgerschaft hat. Seine Geburtsurkunde weist nach der Adoption die Hildmanns als Eltern aus.“

Die Generalstaatsanwaltschaft widerspricht Hildmanns Darstellung. Auf Anfrage des „Kölner Stadt-Anzeiger“ heißt es: „Nach all unseren Erkenntnissen hat er die deutsche und die türkische Staatsangehörigkeit.“ So sei es bei den Behörden in Deutschland auch vermerkt. Im Laufe des Tages will sich die Behörde dazu noch einmal auf Twitter äußern. (ken)