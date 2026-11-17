In einem Industriegebiet in Wuppertal hat in der Nacht zu Dienstag (17. November) eine Lagerhalle gebrannt. Aufgrund einer zwischenzeitlich starken Rauchentwicklung und der Nähe des Brandortes zur Autobahn 1 musste diese an der Anschlussstelle Wuppertal-Langerfeld für rund zwei Stunden gesperrt werden. Das teilte die Polizei mit.

Demnach habe ein Autofahrer, der auf der A1 in Richtung Köln unterwegs gewesen sei, die Polizei gegen 3.00 Uhr über ein brennendes Gebäude östlich der Autobahn informiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort habe die Lagerhalle bereits in Vollbrand gestanden. In der Halle gelagerte Campinggasflaschen verursachten nach Angaben eines Polizeisprechers mehrere Verpuffungen. Es entwickelte sich starker Rauch. Zusätzlich zur A1 habe auch die Bundesstraße 7 vorübergehend gesperrt werden müssen.

Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Informationen zur Brandursache oder der Höhe des Sachschadens liegen bislang nicht vor. Die Ermittlungen laufen. (dpa)