Auf dem Gelände eines Autohofes in Oberhausen sind in der Nacht zehn Pkw in Brand geraten und vollständig ausgebrannt. Fünf weitere Fahrzeuge sowie Garagen auf dem benachbarten Grundstück seien ebenfalls durch die Flammen beschädigt worden, teilte die Feuerwehr mit.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung seien zehn Personen zwischenzeitlich aus den angrenzenden Gebäuden evakuiert worden. Nach Abschluss der Löscharbeiten hätten alle wieder in die Häuser zurückkehren können, verletzt worden sei niemand.

Die Feuerwehr bekämpfte den Brand nach eigenen Angaben vor Ort von zwei Seiten, um so eine weitere Ausbreitung des Feuers auf das angrenzende Autohaus zu verhindern. Dies sei gelungen. Insgesamt habe der Einsatz rund zweieinhalb Stunden gedauert.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Auch zur Schadenhöhe konnte die Feuerwehr bislang keine Angaben machen. Der Notruf sei gegen 2.40 Uhr eingegangen. (dpa)