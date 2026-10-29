Podcast „Talk mit K“Wie hat Sie das Aufwachsen in einer Diktatur geprägt, Susan Link?

Die Journalistin Susan Link moderiert das ARD-Morgenmagazin, den Presseclub und den Kölner Treff im WDR. Im Podcast „Talk mit K" des „Kölner Stadt-Anzeiger" spricht sie mit Moderatorin Sarah Brasack über ihr gerade erschienenes, erstes Buch „Ich habe eine Wassermelone getragen", in dem sie über ihr Leben, aber auch die Frauen der Generation X schreibt.

Außerdem spricht sie darüber, warum die Entscheidung für ein Kind für sie einst zur Entscheidung gegen ihren Job beim Radio wurde. Link erzählt von ihrer Kindheit in der DDR, dem Aufwachsen in der Diktatur, dem von ihr und ihrer Mutter verschlafenen Mauerfall und dem Neuanfang als Jugendliche in Wuppertal, wo sie mitunter als „Thüringer Bratwurst" verspottet und sich aus Angst vor ihrem Dialekt wochenlang nicht traute, im Unterricht zu sprechen. Sie spricht über Selbstzweifel trotz jahrzehntelanger Fernseherfahrung, Hasskommentare in den sozialen Medien und ihre Einschätzung zum überraschenden Rücktritt von SPD-Politikerin Bärbel Bas, mit der sie für ihr Buch gesprochen hat.

Neue Podcast-Folge jeden zweiten Donnerstag

Jeden zweiten Donnerstag um 7 Uhr gibt es eine neue Podcast-Folge „Talk mit K“, dem Talkformat des „Kölner Stadt-Anzeiger“, moderiert von Sarah Brasack und Anne Burgmer. Sie können ihn entweder hier oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify oder Deezer hören und kostenfrei abonnieren. Suchen Sie dort nach „Talk mit K“ oder „Kölner Stadt-Anzeiger“. Wenn Sie dem Podcast folgen, verpassen Sie keins der künftigen Gespräche. Eine Übersicht aller Podcasts des Kölner Stadt-Anzeiger gibt es hier.