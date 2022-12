Quarantäne-Podcast Die Sinnsucher-Folgen 1-20 mit Pfarrer Meurer und Jürgen Wiebicke

Köln – Seit 22. März 2020 betreiben Jürgen Wiebicke, Moderator des „philosophischen Radios“ im WDR und der Kölner Pfarrer Franz Meurer den Podcast „Sinnsucher“ Gedanken zum Zuhören und Mitdenken in Corona-Zeiten. Die neuesten Episoden finden Sie unter ksta.de/sinnsucher, die ersten 20 Folgen gibt es über die „Kölner Stadt-Anzeiger“-Kanäle auf Apple Podcasts und Spotify - und hier:

Episode 20: Überlegungen zum Karfreitag

Joseph Beuys schreibt „Mensch“ auf eine schwere Fläche, der Dichter Kleist lässt reichlich Blut fließen. In der 20. „Sinnsucher“-Episode überlegen Pfarrer Franz Meurer und Jürgen Wiebicke („Das Philosophische Radio“) was das mit dem Karfreitag zutun hat.

Episode 19: Bringt uns der Lockdown auf neue Ideen?

Wie machen wir nach der Krise weiter? Darüber diskutieren in der 19. „Sinnsucher“-Episode Pfarrer Meurer und Jürgen Wiebicke. Es geht auch um die Lebenslügen des „Immer mehr“ und darum, ob uns der Lockdown auf neue Ideen bringt.

Episode 18: Erwartbare und unerwartete Krisen

Warum wir auf die Bedrohung durch das Virus anders reagieren als auf die Klima-Katastrophe. Und was der Umgang mit diesen Krisen über uns verrät. Darüber diskutieren in der 18. „Sinnsucher“-Episode Franz Meurer und Jürgen Wiebicke.

Episode 17: Schüler-Post an die Sinnsucher



In der 17. „Sinnsucher“-Episode sind die beiden Macher gerührt. Denn ihr Podcast ist zum Unterrichtsgegenstand geworden. 25 Schülerinnen und Schüler aus dem Sauerland haben an Pfarrer Meurer und Moderator Wiebicke geschrieben.

Episode 16: Im dritten Anlauf Kapitalismus verstehen?

Im dritten Anlauf Kapitalismus verstehen? Pfarrer Meurer und Jürgen Wiebicke werden auch in der 16. „Sinnsucher“-Folge nicht mit ihrem Thema fertig. Außerdem geht es in dieser Episode um den Wert der Dinge, die man nicht kaufen kann. Und das Leben in der „Rottweiler-Gesellschaft“.

Episode 15: Auf der Suche nach einer Gesellschaft jenseits des Kapitalimus

In der 15. "Sinnsucher"-Episode erklärt Pfarrer Meurer warum er ein Fan des rheinischen Kapitalismus ist und was er von der Kapitalismus-Kritik des Papstes hält. Und: Wird Philosoph Jürgen Wiebicke auf der Suche nach einer Gesellschaft jenseits des Kapitalismus fündig?

Episode 14: Reicht der Applaus vom Balkon oder muss eine neue Revolution her?

„Proletarier aller Länder, vereinigt euch!“ Gilt dieser Ruf heute den Pflegekräften? Darüber diskutieren in der 14. Episode Franz Meurer und Jürgen Wiebicke. Es beginnt ein Nachdenken über den Kapitalismus – doch die beiden werden damit so schnell nicht fertig.

Episode 13: Nur wer sich ändert, bleibt sich treu

Warum Freiheit Veränderung braucht: Darüber diskutieren in der 13. „Sinnsucher“-Episode Franz Meurer und Moderator Wiebicke. Nur wer sich ändert, bleibt sich treu - Pfarrer Meurer hält es mit Wolf Biermann. Und Jürgen Wiebicke hat einen Prüfauftrag: Haben Sie bei einem wichtigen Thema in den vergangenen fünf Jahren Ihre Meinung geändert?

Episode 12: Sind wir unfrei in Corona-Zeiten?

In der Ausgabe 12 unseres Quarantäne-Podcasts geht es um die Freiheit. Was Freiheit ist, wissen die Unfreien am besten - darüber sprechen Pfarrer Meurer und Moderator Wiebicke. Und darüber, wie frei oder unfrei unser Leben in Corona-Zeiten ist.

Episode 11: Mit und ohne Religion das Richtige tun

In der elften Episode unseres Podcasts sprechen Pfarrer Meurer und Jürgen Wiebicke unter anderem über diese Themen: Warum die Freiheit ein so hohes Gut ist und wir alle säkular sind. Und warum wir mit und ohne Religion das Richtige tun können.

Episode 10: Geht es allen besser, wenn alle gleich in Gefahr sind?

Die zehnte Episode unseres Quarantäne-Podcasts beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, wie gefährlich Empathie ist. Und warum man es mit der Hoffnung auf Achtsamkeit nicht übertreiben sollte.

Episode 9: Fake-News und Persönlichkeitsentwicklung

In der neunten Episode unseres Quarantäne-Podcasts beschäftigen sich Pfarrer Franz Meurer und Jürgen Wiebicke unter anderem mit der Frage, was Fake-News und Persönlichkeitsentwicklung gemeinsam haben. Und was Wissen mit dem Heiligen Geist zu tun hat.

Episode 8: Mit Verstand in der Quarantäne

Pfarrer Franz Meurer und Jürgen Wiebicke sprechen über die freundliche Welt. Und geben Tipps, wie Sie mit Verstand die Quarantäne meistern.

Episode 7: Spaß im Fegefeuer - was unsere Zeit vom Mittelalter unterscheidet

In dieser Episode diskutieren Pfarrer Meurer und Moderator Wiebicke darüber, was unsere Zeit vom Mittelalter unterscheidet. Motto: Spaß im Fegefeuer. Außerdem geht es um Siebensachen, die wir Menschen vom Heiligen Geist mitbekommen haben.

Episode 6: Spannende Weisheiten in der Krise

Eule oder Hahn? Diese Frage stellen sich in der sechsten „Sinnsucher“-Episode Pfarrer Meurer und Wiebicke und fliehen dabei von Athen in die Moderne. Dabei haben sie einige spannende Weisheiten im Gepäck, die sie von anderen borgen und auch reflektiert weiterentwickeln.

Episode 5: Darf man sich über gewonnene Zeit freuen?

Pfarrer Meurer und Jürgen Wiebicke haben Post von „Sinnsucher“-Hörern erhalten. Eine Erkenntnis: Nicht jeder hat gerade Angst. Es gibt auch Menschen, die sich über die gewonnene Zeit freuen. Darüber und vieles mehr sprechen die beiden Sinnsucher in der fünften Ausgabe ihres Quarantäne-Podcasts.

Episode 4: Richtig handeln in einer orientierungslosen Zeit

In der vierten Episode ihres Quarantäne-Podcasts „Sinnsucher“ sprechen Franz Meurer und Jürgen Wiebicke unter anderem über den Tod von Albert Uderzo, der Asterix, Obelix und Idefix gezeichnet hat, und warum es böse Viren gibt. Und wie wir in einer orientierungslosen Zeit richtig handeln können.



Episode 3: Es ist nicht schlimm, hysterisch zu sein

In der dritten „Sinnsucher“-Episode geht es unter anderem um einfache Übungen gegen die Angst. Pfarrer Meurer erklärt, wieso er sich morgens streckt wie ein Tier. Und warum es nicht schlimm ist, zwanghaft und hysterisch zu sein.

Episode 2: Warum die Angst zum Menschen gehört

In der zweiten „Sinnsucher“-Episode stellen sich Meurer und Wiebicke unter anderem die Frage, warum die Angst zum Menschen gehört. Welche Formen des Umgang mit der Angst gibt es? Und Pfarrer Meurer erklärt, welcher Angst-Typ er ist.

Episode 1: Ängste und Solidarität

In der ersten Folge geht es um Ängste und um Solidarität. Als das derzeit „wichtigste Buch“ überhaupt empfiehlt Franz Meurer – abgesehen von der Bibel, versteht sich - den Band „Solidarität“ des Soziologen Heinz Bude. „Wir müssen sortieren, was Solidarität überhaupt ist. Dann werden wir im Kopf ein bisschen klarer.“



Sie können den „Sinnsucher“-Podcast auch über die „Kölner Stadt-Anzeiger“-Kanäle auf Apple Podcasts und Spotify abonnieren.