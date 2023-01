Svenja Flaßpöhler „Ich halte die Debattenkultur im Moment für hochgefährlich“

Mit der Philosophin Svenja Flaßpöhler sprechen die Moderatoren Hans-Ulrich Jörges und Christian Rach in der neuen Folge des „Wochentester“-Podcasts über ihre jüngst kritisierten TV-Auftritte und ihr aktuelles Buch „Sensibel“: „Ich halte die Debattenkultur im Moment für hochgefährlich, weil man in Ecken gedrängt wird, sobald man etwas hinterfragt“, sagt Flaßpöhler: „Ich sorge mich um die Spaltung der Gesellschaft, denn viele sind nicht mehr in der Lage, zuzuhören und bei der Sache zu bleiben.“ Die Philosophin, die zuletzt mit Richard David Precht in einer Fernseh-Debatte zu sehen war, bedauert: „Die Erkenntnislust kommt uns abhanden!“ Ihr Appell: „Wir dürfen uns trotzdem nicht in ein Schweigen zurückziehen.“

Mit Weltärztebund-Vorstand Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery diskutieren die Moderatoren über die Lage in den Kliniken an Weihnachten und über die Impfpflicht. Montgomery: „Ich bin auch der Arzt der Ungeimpften, obwohl ich heftig gegen sie polemisiere. Wenn ein Mensch krank ist, behandeln wir alle gleich.“

Zur Warnung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach, es sei zu wenig Impfstoff vorhanden, sagt er: „Ich bin sehr guter Hoffnung, dass wir genügend Impfstoff für das erste Quartal 2022 haben werden. Die Zeiten, wo man Monate auf Impfstofflieferungen warten musste, sind vorbei.“



Der langjährige Chef des Marburger Bundes widerspricht Lauterbach bei der Aufhebung der 2G-Plus-Regel für Dreifachgeimpfte: „Aus rein medizinischer Sicht macht der Plan von Karl Lauterbach keinen Sinn. Ich würde es begrüßen, wenn man die Testpflicht erhalten würde.“

Dritter Gast im Podcast ist der Bestsellerautor Sebastian Fitzek, seit Oktober auch Talk-Moderator im „Riverboat“ beim RBB. Er verkündet exklusiv bei den „Wochentestern“, dass er bereits verlobt ist und im kommenden Jahr heiraten wird.



Hinweis: Nach einer Winterpause melden sich die Wochentester mit ihrer ersten Folge des neuen Jahres am 14. Januar 2022 zurück.

