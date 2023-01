Kölner Mediziner zu Corona „Die politischen Debatten verlaufen für mich erratisch“

Köln – Der Kölner Mediziner Michael Hallek spricht im Podcast „Talk mit K“ über die aktuelle Corona-Lage in Köln und die Folgen der Karnevalsfeiern. Außerdem geht er auf die Inzidenzwerte ein, die in Köln derzeit sehr hoch sind, aber die Realität immer weniger abbilden. Der Direktor der Klinik I für Innere Medizin an der Uniklinik Köln kritisiert die umstrittene Änderung des Infektionsschutzgesetzes zum 20. März und das Handeln von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der Beschlüsse verkünden musste, mit denen er selbst nicht einverstanden war. Der Politik stellt Hallek kein gutes Zeugnis in der Pandemie-Bekämpfung aus. Die Debatten vor der Änderung des Infektionsschutzgesetzes und die zur allgemeinen Impfplicht seien für ihn „erratisch“ verlaufen. „Ein paar Millionen vulnerabler Bürger in Deutschland zu schützen und dafür im Supermarkt noch eine Maske aufzuhalten, ist keine Einschränkung der Freiheit. Was Freiheit heißt, sehen wir momentan in der Ukraine. Diese Diskussion ist lächerlich.“

