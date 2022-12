„Nukleare Erpressung“ Militärexperte Carlo Masala erklärt Putins Strategie

Köln – Der Militärexperte Carlo Masala, geboren und aufgewachsen in Köln, ist seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs in vielen Talkshows zu Gast. Denn nur wenige können den Konflikt so gut erklären wie der Politikwissenschaftler, der an der Bundeswehr-Universität München lehrt. Dreieinhalb Monate nach Beginn des Kriegs ist die Lage für viele einigermaßen unübersichtlich geworden. Im Podcast gibt Carlo Masala einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen im Krieg, spricht mit Moderatorin Sarah Brasack aber auch über die Strategie des russischen Präsidenten.



Was hat Putin jetzt vor, nachdem sein ursprünglicher Plan, Kiew zu besetzen, gescheitert ist? Wie groß ist die Gefahr, dass der russische Präsident Atomwaffen einsetzt? Und wie lange könnte dieser Krieg noch dauern?

