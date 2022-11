Podcast „Talk mit K“ Wie weit kann es der 1. FC Köln in Europa schaffen?

Köln – Wohin geht die Reise des 1. FC Köln nach dieser Saison? Schafft er es noch in die Europa League? Wie kann es gelingen, den Verein langfristig erfolgreich zu machen? Welche Spieler kommen, welche gehen?

Um diese Fragen geht es in der neuen Folge des Gesprächs-Podcasts „Talk mit K“, der in dieser Spezialausgabe zum „FC-Talk“ wird: Anne Burgmer, Kulturchefin beim „Kölner Stadt-Anzeiger“ und in ihrer Freizeit großer FC-Fan, spricht in dieser Folge mit Sportchef Christian Löer am Tag vor dem letzten Spiel der Saison in Stuttgart über den Weg des 1. FC Köln nach Europa.

„Modeste scheint bleiben zu wollen“, spricht Christian Löer eine große Hoffnung vieler FC-Fans aus. „Aber: Ein Stürmer, der so trifft, den will natürlich jeder haben.“ Der Sportchef analysiert auch die Frage, warum Steffen Baumgart in Köln so gut funktioniert und wie groß die Gefahr ist, dass nach dieser fulminanten Saison wieder ein Absturz erfolgt, wie es beim letzten Mal war, als der FC sich für einen europäischen Wettbewerb qualifizierte.

Neue Folge jeden Donnerstag

