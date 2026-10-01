Podcast „Talk mit K“„Wir sind trotz des Altersunterschieds auf Augenhöhe“

Liebe, Tod, Glück und Glaube: Es sind die ganz großen Themen, denen sich Mona Ameziane und Christine Westermann in ihrem ersten gemeinsamen Buch „Wann wusstest du, dass es gut wird“ (Kiepenheuer & Witsch) widmen. Entstanden ist ein Buch, das vom Austausch lebt – und von den unterschiedlichen Perspektiven zweier Frauen, die 45 Jahre trennen.

Im Gespräch mit Anne Burgmer im „Talk mit K“ des „Kölner Stadt-Anzeiger“, der aus seiner Pause zurückkehrt, erzählen Ameziane und Westermann, die zusammen den erfolgreichen Bücherpodcast „Zwei Seiten machen“, warum sie für ihre Gespräche besondere Orte gesucht haben. Sie trafen sich unter anderem im Planetarium in Nippes, in einem Kino in Sülz und im Rhein-Energie-Stadion.

Es geht um Nähe und persönliche Grenzen, um unterschiedliche Arten zu lieben und zu arbeiten – und darum, wie Begegnung auf Augenhöhe trotz des Altersunterschieds gelingt. Ein Gespräch über Offenheit, Verlust und darüber, was entstehen kann, wenn man sich Zeit füreinander nimmt.

Neue Podcast-Folge alle zwei Wochen

Jeden zweiten Donnerstag um 7 Uhr gibt es eine neue Podcast-Folge „Talk mit K“, dem Talkformat des „Kölner Stadt-Anzeiger“, moderiert von Anne Burgmer und Sarah Brasack. Sie können ihn entweder hier oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify oder Deezer hören und kostenfrei abonnieren. Suchen Sie dort nach „Talk mit K“ oder „Kölner Stadt-Anzeiger“. Wenn Sie dem Podcast folgen, verpassen Sie keins der künftigen Gespräche. Eine Übersicht aller Podcasts des Kölner Stadt-Anzeiger gibt es hier.