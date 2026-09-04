Ein halbes Jahr, bevor Daniela-Marlin Jakobi aus ihrer christlich-fundamentalistischen Freikirche austrat, traf sie sich mit ihrer Gemeinde in Hessen zur Jugendstunde. Es war 2021, die Bundestagswahl stand kurz bevor, Armin Laschet und Olaf Scholz lagen im Rennen ums Kanzleramt Kopf an Kopf. Im Gemeindehaus stimmten die jungen Mitglieder anonym ab, welche Partei sie wählen möchten.