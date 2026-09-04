Kirchensteuer abschaffen, Freikirchen dafür fördern: Mit diesem Angebot wirbt die AfD gezielt um freikirchliche Gemeinden. Bei einem großen Teil der Freikirchen stößt die AfD jedoch ebenso auf Ablehnung wie bei den Landeskirchen.
AfD und FreikirchenRechtsaußen sucht die alternative Kirche
Von Charlotte Groß-Hohnacker und Lena Heising
9 min
Ein halbes Jahr, bevor Daniela-Marlin Jakobi aus ihrer christlich-fundamentalistischen Freikirche austrat, traf sie sich mit ihrer Gemeinde in Hessen zur Jugendstunde. Es war 2021, die Bundestagswahl stand kurz bevor, Armin Laschet und Olaf Scholz lagen im Rennen ums Kanzleramt Kopf an Kopf. Im Gemeindehaus stimmten die jungen Mitglieder anonym ab, welche Partei sie wählen möchten.
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