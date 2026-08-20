Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, scheidet aus dem Amt. Der Wunschnachfolger sagte überraschend ab.
AntisemitismusbeauftragterRückschlag für Dobrindt bei Besetzung von Top-Posten
Von Jochen Gaugele
1 min
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat bei der Suche nach einem neuen Antisemitismusbeauftragten einen Rückschlag erlitten. Nach Informationen des „Kölner Stadt-Anzeiger“ aus Regierungskreisen in München und Berlin sagte der Wunschkandidat kurzfristig ab. Dabei handelt es sich um den Antisemitismusbeauftragten der bayerischen Justiz, Andreas Franck.
Lesen Sie weiter mit KStA PLUS...
Dieser Artikel ist nur für PLUS-Abonnenten
Unbegrenzt alle PLUS-Artikel lesen – ab 1,99 € im MonatJetzt PLUS freischaltenSie haben bereits ein Abo? Hier anmelden!