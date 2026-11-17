US-Geheimdienste haben laut CNN neue Erkenntnisse über iranische Pläne erlangt, hochrangige Mitglieder der Regierung von US-Präsident Donald Trump mit einer sogenannten schmutzigen Bombe oder einem chemischen Kampfstoff in Washington anzugreifen. Das berichtet der US-Sender unter Berufung auf sieben US‑Beamte. Das Weiße Haus erklärte, es gebe derzeit „keine glaubwürdigen Bedrohungen“ für die US-Hauptstadt.

US-Präsident Trump erklärte indes, seine Regierung nehme die Bedrohung „sehr ernst“ und drohte Teheran mit deutlichen Worten. „Sie werden einen Preis zahlen, wie ihn noch nie ein anderes Land zuvor zahlen musste“, sagte Trump mit Blick auf einen möglichen Angriff in Washington. „Wir nehmen das sehr ernst, weil sie nun mal verrückt sind.“

Iran weist CNN-Bericht über Angriffspläne zurück

Der Iran dementierte den Bericht. Die Anschuldigungen seien „haltlos“, erklärte ein Sprecher des iranischen Außenministeriums. Auch die iranische Vertretung bei den Vereinten Nationen wies die Vorwürfe zurück. Der Einsatz chemischer Waffen sei unter keinen Umständen legitim, hieß es. Die Berichte seien „falsch und erfunden“.

Laut dem Bericht von CNN dienen die Planungen dem Iran offenbar vorwiegend dazu, sich Optionen offenzuhalten. Ein unmittelbar bevorstehender Angriff sei daraus nicht abzuleiten, heißt es beim US‑Sender. Auch die für den Bericht befragten US-Beamten sind sich laut CNN uneins, wie glaubwürdig die Informationen sind.

Sorgen vor iranischen Angriffen auf US-Beamte

Eine schmutzige Bombe ist ein konventioneller Sprengsatz, der radioaktives Material enthält. Anders als bei einer Atombombe kommt es nicht zu einer nuklearen Kettenreaktion. Ein solcher Sprengsatz könnte nach Angaben von Experten mehrere Häuserblocks betreffen und Menschen durch Strahlung gefährden. Laut CNN gibt es zudem Hinweise, dass im Iran Material für den Bombenbau bereits in den USA versteckt worden sein könnte. Auch diese Angaben gelten jedoch als umstritten.

Der US-Flugzeugträger USS Theodore Roosevelt. (Archivbild) Copyright: AFP

Zuletzt hatten sich die Sorgen vor iranischen Attacken gegen hochrangige US-Beamte verstärkt. Berichten zufolge hat US‑Finanzminister Scott Bessent nach Drohungen aus dem Iran seinen Wohnsitz nahe Washington verlassen und ist auf einen Militärstützpunkt gezogen. Auch Außenminister Marco Rubio und Verteidigungsminister Pete Hegseth sollen unbestätigten Berichten zufolge derzeit in militärischen Unterkünften wohnen.

Trump: „Wenn sie mich kriegen, sind Sie auch weg“

Der Iran-Krieg dauert unterdessen an. Die USA verstärkten zuletzt ihre Militärpräsenz. Am Montag traf der Flugzeugträger „USS Theodore Roosevelt“ in der Golfregion ein.

US-Präsident Trump hatte die mögliche Bedrohungslage unterdessen bereits am Montag kommentiert. „Ich mache mir mehr Sorgen um Sie“, erklärte Trump auf Nachfrage eines Reporters, ob er fürchte, selbst zum Ziel eines iranischen Anschlags zu werden. „Denn wenn sie mich kriegen, sind Sie auch weg“, hieß es weiter von Trump, der dem Journalisten zur „Vorsicht“ riet und dabei auf den geringen Abstand zwischen dem Reporter und sich selbst hinwies.