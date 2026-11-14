US-Präsident Donald Trump hat signalisiert, dass er in den gut zwei verbleibenden Jahren seiner Amtszeit einen Machtwechsel auf Kuba erzwingen will und dafür auch zu einem Militäreinsatz bereit sein könnte. „Ich will Kuba erledigt haben, bevor ich gehe“, sagte Trump in einem Radiointerview.

Auf die Frage des Moderators Hugh Hewitt, ob er dafür auch eine einwöchige Militäraktion in Kauf nehmen würde, antwortete der US-Präsident: „Ich würde das durchaus in Erwägung ziehen.“ Mit Außenminister Marco Rubio habe man für diese Aufgabe „einen talentierten Mann“ in den eigenen Reihen, so Trump.

Trump nimmt Kuba ins Visier: „Scheiternder Staat“

Trump hatte bereits mehrfach eine US-Militärintervention auf Kuba ins Gespräch gebracht. So sagte er im Oktober, amerikanische Kriegsschiffe könnten auf dem Rückweg von ihrem Einsatz im Iran-Krieg die Karibikinsel ansteuern und vor ihrer Küste Station machen – die Machthaber auf Kuba würden sich dann ergeben.

Die Regierung des sozialistischen Inselstaates hatte im September bei der UN-Generaldebatte die Drohungen mit einem Militäreinsatz sowie andere US-Maßnahmen wie die Ölblockade verurteilt.

Trump ließ sich davon jedoch nicht beirren – bereits zu Wochenbeginn hatte der Republikaner mit neuen Äußerungen über den Karibikstaat für Aufsehen gesorgt. Die Regierung Kubas werde „in Kürze fallen“, kündigte der US-Präsident an. „Kuba bricht zusammen. Es ist ein scheiternder Staat“, hieß es weiter von Trump. „Ich könnte mir vorstellen, dass es ziemlich bald zusammenbrechen wird“, fügte der Republikaner hinzu.

Kuba verärgert über „Pläne der Yankees“

Der kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel hat diese Äußerungen mit scharfen Worten zurückgewiesen. „Die Zukunft von Kuba wird niemals im Norden entschieden“, schrieb der Staatschef im sozialen Netzwerk Facebook. „Daran wird sich nichts ändern, wie verworren die Pläne der Yankees auch sein mögen, um uns in die Knie zu zwingen“, hieß es weiter.

Das kubanische Volk sei bereits lange einer „kollektiven Bestrafung“ ausgesetzt. Dass die US-Regierung dafür keine Verantwortung übernehmen wolle, sei „pervers“, führte Díaz-Canel aus und erhob schwere Vorwürfe gegenüber Washington. „Die Lügen, mit denen sie versuchen, diesen Völkermord vor dem amerikanischen Volk und dem Rest der Welt zu rechtfertigen, werden immer lächerlicher, aber es gibt immer weniger Menschen, die ihnen glauben.“

Kuba werde weiterhin für „Wahrheit und Gerechtigkeit“ kämpfen, kündigte der Präsident an. Sein Land sei „keine Bedrohung“, hieß es weiter. Die jüngsten Aussagen Trumps über einen möglichen Militäreinsatz auf Kuba ließ Díaz-Canel am Freitag indes zunächst unkommentiert.