Der AfD-Kurs des BSW hat eine Austrittswelle in der Partei ausgelöst. Nachdem eine stärkere Abgrenzung von der AfD auf dem BSW-Parteitag in Dresden scheiterte, erklärten 30 Funktionäre ihren Austritt, fast die Hälfte davon aus Nordrhein-Westfalen. Unter ihnen sind drei Mitglieder des Landesvorstands der Partei.

Seit 2025 sehe man eine fortschreitende Entwicklung in Richtung einer Annäherung an die AfD, eines freundlicheren Umgangs mit ihr als mit den anderen Parteien und einer Zusammenarbeit in Landtagen, schreiben die 30 Unterzeichner.

„Das nützt nur der AfD und ihrer Selbstdarstellung als Friedenspartei, dabei ist sie tatsächlich für Hochrüstung und Militarisierung und Umverteilung von unten nach oben“, heißt es in einer Erklärung, die am Rande des BSW-Bundesparteitags in Dresden verbreitet wurde.

Umgang mit AfD zentrales Thema bei Parteitag

Das BSW hält seit Freitagabend in Dresden seinen vierten Bundesparteitag ab. Die Mehrheit der rund 600 Delegierten stimmte dort gegen einen Antrag mehrerer Gründungsmitglieder, der eine schärfere Abgrenzung vorsah.

Parteigründerin Sahra Wagenknecht und Parteichef Fabio De Masi hatten vehement für den sogenannten Magdeburger Weg des BSW geworben. Die Linie bedeutet: keine Koalition mit der AfD, keine Stimmen für einen AfD-Kandidaten bei der Wahl eines Ministerpräsidenten, keine offizielle Tolerierung - aber gemeinsame Anträge, gemeinsame Abstimmungen und möglicherweise auch schriftliche Vereinbarungen mit der AfD.

„Damit ist die Grundlage für unsere Mitgliedschaft in der Partei BSW entfallen und wir werden austreten“, so die Unterzeichner. Zu ihnen zählen Kerstin Jacobs und Annette Stirnberg, beide Mitglied im NRW-Landesvorstand der Partei, sowie Eyüp Yildiz, stellvertretender Landesvorsitzender NRW. (dpa)