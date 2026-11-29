Sahra Wagenknecht wird eine Begabung für strategisches Denken nachgesagt. Beim Versuch, das Wählerpotenzial der AfD anzuzapfen, könnte sie sich jetzt allerdings verzockt haben.

AfD und BSW konkurrieren um ganz ähnliche Wählerinnen und Wähler, hat eine neue Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung ergeben. Niedrige Einkommen und große Sorgen über Zuwanderung und ihre Folgen kommen zusammen. Kriegsangst, Elitenskepsis und eine, gelinde gesagt, freundliche Haltung zu Russland kommen hinzu.

Ein politisches Date im Saarland lässt tief blicken

Dass Wagenknecht den AfD-Chef Tino Chrupalla im Saarland empfangen hat, ist dabei nur folgerichtig. Dass sie auch über einen gemeinsamen Weg beider Parteien in Sachsen-Anhalt gesprochen haben, auch.

Doch Wagenknecht begibt sich auf hochriskantes Terrain. Vor einem Jahr fing sie in einem RND-Interview damit an, immer stärker rechts zu blinken – weil links nichts mehr zu gewinnen schien. Wagenknecht sagte: „Viele schwanken zwischen der AfD und uns und nicht wenige, die uns 2024 gewählt haben, sehen uns derzeit skeptisch.“ Der Kurs brachte ihr im Wahljahr neue Aufmerksamkeit, in Sachsen-Anhalt den Einzug in den Landtag und eine neue Chance, Zünglein an der Waage zu sein.

„AfD-Wähler sind keine Nazis“

In seinem Wohnumfeld wählten 60 Prozent die AfD, sagte Sachsen-Anhalts Landtagsfraktionschef Thomas Schulze. Das seien „keine Nazis“, um sie müsse man sich kümmern. Das ist zweifelsohne richtig. Aber das durch eine Verharmlosung und Ermöglichung der AfD und ihrer Politik zu tun, könnte für das BSW fatal enden.

Der Parteitag erlaubte mit überwältigender Mehrheit schriftliche Vereinbarungen und damit eine Quasi-Zusammenarbeit mit der AfD. Das BSW stellt sich faktisch ins Lager der dominanten Anti-Establishment-Partei. Schlimmer noch: Das BSW hat sich zu deren Anhängsel gemacht. Damit schafft es sich ab.