Wie genau sieht die Klimapolitik der Grünen aus? Ist die Rentenpolitik der CDU/CSU in Ihrem Sinne? Und welchen Plan hat die SPD in Sachen Bildung? All diese Fragen können eine wichtige Rolle dabei spielen, wo Sie zur Bundestagswahl am 26. September Ihr Kreuzchen setzen. Der „WahlSwiper“ hilft Ihnen dabei herauszufinden, welche Parteien Ihre Interessen am ehesten vertreten.

Mit dem WahlSwiper können sich die Wähler über die Programme und Positionen der Parteien informieren. Dazu beantworten die Nutzer Fragen, indem sie nach links zu „Nein“ oder nach rechts zu „Ja“ wischen. Die Anwendung vergleicht die Antworten mit denen der Parteien und zeigt die Übereinstimmungen an. Erklärvideos helfen dabei, einzelne Fragen und Themen besser zu verstehen.

Der WahlSwiper ist ein Gemeinschaftsprojekt eines Teams der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und dem VoteSwiper Verein. Das Bildungs-Angebot wurde zur Europawahl auch erstmals in Österreich, Frankreich, Schweden und Finnland gestartet und hat seit der Erstveröffentlichung zur Bundestagswahl 2017 mehreren Millionen Nutzern Orientierung vor Wahlen gegeben. (red)