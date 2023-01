Hungerstreik fürs Klima Zwei Aktivistinnen brechen ab – Ein Teilnehmer in Klinik

Berlin – In Berlin haben am Samstag zwei junge Klimaaktivistinnen ihren Hungerstreik zur Rettung des Klimas abgebrochen. Die 19-Jährige Lina Eichler aus Hamburg war am Samstagmorgen zusammengebrochen und mit einem Rettungswagen in die Charité eingeliefert worden. Am Nachmittag entschloss sie sich aus körperlichen Gründen, das Fasten zu beenden, sagte Sprecherin Hannah Lübbert der Deutschen Presse-Agentur. Eichler habe die Klinik inzwischen verlassen. Eine zweite Aktivistin, die sich Mephisto nennt, habe danach entschieden, die Aktion aus psychischen Gründen aufzugeben.

Am Samstagnachmittag hatte ein Arzt im Camp nahe dem Reichstagsgebäude auch dem 27-jährigen Jacob Heinze aus Dortmund dringend geraten, sich in Behandlung zu begeben. Das habe er auch getan, sagte Lübbert. Heinze sei noch in der Charité. Die übrigen drei Klimaaktivisten wollten aber im Camp weitermachen.



Das könnte Sie auch interessieren:

Hungerstreik Anzeige Scholz bietet Klimaaktivisten Einzelgespräche an

„Sind verzweifelt“ Anzeige Junge Aktivisten verschärfen Hungerstreik am Reichstagsgebäude

Die Gruppe hatte am 30. August vor dem Reichstag mit einem unbefristeten Hungerstreik begonnen. Ihr Ziel ist zum einen ein öffentliches Gespräch mit den drei Kanzlerkandidaten über den Klimawandel. Zum anderen verlangen sie die Einsetzung eines Bürgerrats, der der Politik Sofortmaßnahmen zum Klimaschutz vorgeben soll. Bereits am Dienstag war Heinze vorübergehend in ein Krankenhaus gebracht worden, fastete danach aber weiter. (dpa)