Umweltminister Carsten Schneider sieht im Scheitern der Klimakonferenz von Ankara keinen entscheidenden Rückschlag für den globalen Klimaschutz. „Die gute Nachricht ist: Die Welt braucht diese Abschlusserklärung nicht, um beim Klimaschutz weiter voranzugehen“, sagte der SPD-Politiker dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. „Was in Antalya vorgelegt wurde, wäre ein Rückschritt gewesen gegenüber früheren Beschlüssen. Dem konnten wir nicht zustimmen.“

Zwar könnten die Ölstaaten eine Klimakonferenz blockieren, die nach dem Einstimmigkeitsprinzip funktioniere, so Schneider. „Aber die weltweite Dynamik hin zu Elektroautos und erneuerbaren Energien können sie damit nicht aufhalten. Denn auf der ganzen Welt merken die Leute grade, dass es ihnen besser geht, wenn sie sich unabhängig machen von Öl und Gas.“

Nach gut zwei Wochen zäher Verhandlungen hatte sich die längste Weltklimakonferenz aller Zeiten in der Türkei nicht auf eine Abschlusserklärung einigen können. Mehrere Staatengruppen, darunter auch die EU, wiesen im Plenum den von der türkisch-australischen Konferenzleitung vorgelegten „Antalya-Pakt“ zurück.

„Die EU lehnt diesen Text entschieden ab“, sagte der irische Klimaminister Darragh O’Brien im Namen des Staatenbundes. Man akzeptiere keine Abschlusserklärung, die fossile Brennstoffe nicht einmal erwähne. Kohle, Öl und Gas sind die Haupttreiber der Klimakrise. O’Brien sagte, jetzt, wo die Welt dringend mehr Klimaschutz benötige, komme der Textentwurf einer angemessenen Antwort nicht mal nahe. (mit dpa)